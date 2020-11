Juanma Castaño: "A Griezmann hay que decirle que su problema se soluciona jugando mejor y metiendo más goles"

Dijo Griezmann anoche con Valdano en "Universo Valdano", en Movistar, que necesita ayuda y que necesita tiempo que no tiene problemas con Messi y que no tiene además nada que ver ni con su ex representante ni con su tío que fueron los que criticaron duramente al astro argentino del FC Barcelona. Es de valorar que trate de dar su punto de vista en una entrevista ahora Griezmann, y que no lo hagan un documental como hizo cuando decidió no fichar por el Barça en la primera ocasión. Pero a Griezmann hay que decirle que esto ya no es un problema ni de entrevistas ni de documentales el problema se soluciona muy fácilmente: jugando mejor al fútbol y metiendo más goles que es lo que nos haciendo Griezmann con el Barça. cuando haga eso quizá empiecen a valorar le un poquito más.