Juanma Castaño: "Día de Reyes donde hay 15 partidos de Copa"

Los Reyes nos han traído al equipo de deportes de la Cadena COPE trabajo mucho trabajo y nos alegra porque hoy desde las 17 de la tarde tenemos un tiempo de juego apasionante. Un tiempo de juego un día de Reyes dónde hay 15 partidos de Copa. 15 partidos de Copa todos ellos interesantes, atención al Atleti que juega en Cornellá, y un partido de liga, un clasicazo de la liga: a las 21 en San Mamés con el debut de Marcelino en el banquillo Athletic vs club FC Barcelona, veremos si Griezmann vuelve a ser suplente o sin embargo si es titular en el conjunto de Ronald Kuman que por cierto ayer dijo que él ya le había dado al club una lista de altas y bajas para este mercado de invierno; y que por favor haya presidente, aunque lo primero sea la salud, a ver si hay o no elecciones en el FC Barcelona. Todo esto y la renovación de Ramos que todavía no se ha producido, veremos cuánto dura. La historia va para largo.