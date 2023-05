Juanma Castaño, presentador de 'El Partidazo de COPE' repasa en 'Herrera en COPE' las principales claves que dejó la actualidad deportiva de este miércoles que marcaron el programa de esta pasada noche y las que lo harán en este jueves 18 de mayo, poniendo el foco, entre otros asuntos, en la Champions League.

"4-0", comienza recordando el comunicador, "es inapelable la eliminación del Real Madrid en Champions ante el equipo del momento, el equipo que mejor juega el fútbol del mundo, que es el Manchester City". Juanma Castaño desgrana que "anoche, la primera parte fue sencillamente increíble; un baile tremendo y, sin duda alguna, el resultado refleja la enorme diferencia que hubo en esta eliminatoria y jugará la final contra el Inter el 10 de junio en Estambul". El presentador de 'El Partidazo de COPE' se pregunta que "¿y el Real Madrid?": "En el Real Madrid que habrá un periodo de dudas, de reflexión, saber qué ocurre y cuál es el plan de cara a la próxima y a las próximas temporadas".

Juanma Castaño continúa las dudas con Carlos Herrera preguntándose si "¿Modric, Kroos y Benzema siguen?", "¿en calidad de qué?", "¿de titulares indiscutibles?", "¿de jugar menos partidos y que no sean los más importantes?". "Por supuesto", no podía no apuntar también hacia "a Ancelotti": "¿Puede seguir un entrenador que no ha ganado Liga y Champions en el Real Madrid?". "En cualquier caso, las respuestas llegarán en las próximas semanas y no serán fáciles de conseguir", finaliza en 'Herrera en COPE'.

En el 'Tiempo de Opinión' de 'El Partidazo de COPE' de este miércoles, Paco González, Manolo Lama, Elías Israel, Guillermo Uzquiano, Tomás Guasch, Roberto Palomar y Fernando Evangelio analizaron también cómo se vive esta eliminación desde el lado de los seguidores de Guardiola y el FC Barcelona, la rueda de prensa de Rafa Nadal y la suspensión del Gran Premio de la Emilia - Romagna de Fórmula 1.