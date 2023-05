Tiempo de opinión: La eliminación del Real Madrid y el futuro de Ancelotti

Hablamos en el Tiempo de opinión de El Partidazo de COPE de la dura derrota del Real Madrid ante el Manchester City en las semifinales de la Liga de Campeones (4-0). Esta eliminación del equipo de Ancelotti ha hecho dudar de la plantilla y del futuro del entrenador.





Manolo Lama: “Si sigues la temporada de los dos equipos, el City jugaba mucho mejor que el Real Madrid y hoy se ha notado la diferencia. Comete menos errores. Creo que tiene un gran once, tres grandes suplentes, un gran entrenador juega como los ángeles. Con el centro del campo que ha puesto Ancelotti no podía ganar un balón, era una quimera”.

Paco González: “Esperaba esta diferencia. Benzema, Valverde, … no están como el año pasado. Que Ancelotti, como otros entrenadores, mueran con su idea, hace que era muy probable lo que pasó en la primera media hora del Bernabéu. Lo que ha hecho en Champions el Madrid está bien, donde ha fracasado es en la Liga. No esperaba que el Madrid no apareciera”.

Guillermo Uzquiano: “El Madrid ha confundido salir con precaución a salir muy blando. En la primera media hora no había intensidad, ni robos, …. He echado un poco de menos corazón caliente”.

Tomás Guasch: “La idea le ha salido mal a Ancelotti y los jugadores no están como el año pasado. A día de hoy, el Madrid es inferior al City. Me ha recordado el 2-8 del Bayern al Barcelona. Desde aquel partido, no he visto una cosa parecida ante un equipo español. Pero cinco en nueve años es muy complicado”

¿Qué fichajes debe hacer el Real Madrid?

Benzema, durante el partido ante el Manchester City (EFE)





Paco González: “No hay fin de ciclo, para los equipos grandes el ciclo debe ser permanente”

"El problema es que solo hay seis tíos que juegan la primera ronda de Copa del Rey"

“¿Está Benzema para ser titular toda la temporada? Yo apostaría por Gonçalo Ramos, el delantero del Benfica, pero por el que pedirían 100 millones"

Siro López: “Hoy el planteamiento no ha sido bueno. Era más para jugar con Valverde de falso extremo, con 4-4-2. Ha sido cobarde. Cuando juegas a la lotería, hay menos posibilidades de que te toque. El City ha sido muy superior”





“El delantero para el Real Madrid era Mbappé”

“Yo sí renovaría a Kroos y Modric, pero no para jugar 70 partidos”

Roberto Palomar: “El suplente de Benzema no puede ser Mariano"

Tomás Guasch: “La traición de Mbappé joroba el ataque del Real Madrid esta temporada”

Guillermo Uzquiano: “Yo veo a Julián Álvarez para el Real Madrid, que a lo mejor prefiere fichar que ser el segundo de Benzema. El gran error fue no apostar por Haaland, que un jugador de ese estilo no lo tenía en la plantilla"