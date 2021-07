Juanma Castaño: "Clima de seriedad ante el partido de España contra Suiza"

Audio

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, recordó la figura del tenista Rafa Nadal para aplicar un concepto a su portero Unai Simón, recomendando la "memoria de pez" para olvidar con rapidez el error grave que costó un gol ante Croacia y resarcirse para acabar siendo protagonista del pase a los cuartos de final.

"No hay que martirizarse ni flagelarse, es todo lo contrario", dijo Luis Enrique cuando fue cuestionado sobre la gestión del error realizada con su futbolista. "No hay que mirar la jugada 25 veces, todos la tenemos en la mente, lo que importa no es el error es lo que haces después y él lo hizo de manera perfecta".