Juanma Castaño: "El Barça, sin el Madrid en el horizonte, cree que este es su gran año"

En plena Champions, cayó el City frente al Tottenham por uno a cero.Aunque el Tottenham tiene malas noticias: la lesión grave de Harry Kane en el tobillo que le impidió estar durante dos meses de esta temporada. Parece, insisto, muy importante, porque no jugaría lo que resta de temporada. Por su parte, el Liverpool ganó dos a cero al Oporto de Íker Casillas. Hoy, dos grandes encuentros: a las 21:00 en Ámsterdam, Ajax-Juventus, jugará Cristiano Ronaldo; y también a las 21:00, el Barça juega conttra el United con la idea en la cabeza de que no se puede permitir un mal día. Dice Piqué que no siente presión y sí ilusión por ganar esta Champions. El Barça sin el Madrid en el horizonte cree que este es su gran año.