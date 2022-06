Joseba Larrañaga: "Tenemos que empezar a pensar que la carrera de Nadal acabará aunque creamos que es perenne"

El tenista español Rafa Nadal recalcó haber tenido "una noche muy intensa" en su duelo victorioso de cuartos de final de Roland Garros ante el serbio Novak Djokovic, pero recordó que sigue jugando "por estos momentos", apuntando que su objetivo ahora es "mantener el nivel" que ofreció ante el número uno del mundo.

"Fue una noche muy intensa, pero es por estos momentos por los que sigo jugando. Son sólo unos cuartos de final, no he ganado nada, simplemente me di la oportunidad de volver a la pista en dos días, aunque volver a las semifinales aquí significa mucho", señaló Nadal en rueda de prensa tras el partido.

De todos modos, tiene claro que si pierde "el próximo partido" o no juega "bien", no será "por falta de concentración". "Soy muy estable desde el punto de vista emocional. El miércoles empezaré a pensar en lo que tengo que hacer para la semifinal, pero el principal objetivo es mantener el nivel en el que jugué ante Djokovic", advirtió.

"Novak y yo tenemos una gran historia en común, muchos momentos importantes uno contra el otro y por eso siempre es un partido especial contra él. Fue emotivo porque los últimos tres meses no han sido fáciles. No quiero volver a hablar de lo que pasé durante ese tiempo, pero no fue divertido. Mi equipo me ayudó a aguantar y eso es lo que hace que este partido sea tan especial", añadió el de Manacor.