Joseba Larrañaga: "Messi no tiene límites; todo apunta a que hoy recibirá su sexto Balón de Oro"

Es lo más parecido a un salmo responsoria,l siempre repetimos lo mismo, se nos acabaron los adjetivos y él sigue sorprendiendo semana tras semana. Es capaz de hacerlo una y mil veces, es capaz de hacerlo idéntico, es capaz de calcar lo que hizo la semana pasada, la anterior, hace un mes, hace un año, hace dos... pero sigue siendo imposible de parar cuando Leo Messi decidió ayer que el partido del Metropolitano era para el Barça. Y lo hizo a su manera, empezando y terminando la jugada, llevándose los tres puntos y recuperando el liderato. No tiene ni límites si eres del Barça, si eres aficionado al fútbol albricias y si eres rival, admiración. Todo apunta a que hoy en París va a recibir su sexto Balón de Oro, y no tiene pinta de que vaya a ser el último. Por ahora no tiene fin.