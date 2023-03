Joseba Larrañaga explica a Carlos Herrera los "peros" al estreno de Luis de la Fuente: "Le queda mucho camino"

Joseba Larrañaga, presentador de 'El Partidazo de COPE' repasa en 'Herrera en COPE' las principales claves que dejó la actualidad deportiva de este domingo que marcaron el programa de esta pasada noche y las que lo harán en este lunes 27 de marzo, poniendo el foco, entre otros asuntos, en el segundo partido de Luis de la Fuente con la Selección.

"La selección está desde anoche en Glasgow, donde mañana jugará el segundo partido de la fase de clasificación para la Eurocopa de Alemania 2024 contra Escocia", comenzó a explicar. El comunicador recalca que "el de ayer fue un día de análisis, de reflexión, por un lado, la victoria, que era fundamental". Más allá del "objetivo cumplido", el presentador dice que "lo cierto es que al equipo de Luis de la Fuente le queda mucho camino por delante".

"Funcionaron los cambios, eso sí, pero no funcionó la idea inicial", analiza, "Kepa se hizo acreedor de la portería, la meritocracia quedó recompensada con los dos goles de Joselu, pero, entretanto, el juego no fue bueno". Para Joseba Larrañaga, "no controló el partido, estuvo muchos minutos más cerca del empate que de la victoria", pero, como dijo el seleccionador, "el sufrimiento es inherente al fútbol". "Esto no ha hecho más que empezar, pero hay mucho que mejorar", finaliza.

El programa de ayer

En el tramo final de 'Tiempo de Juego' de este domingo, los tertulianos Manolo Lama, Tomás Guasch, Siro López, Emilio Pérez de Rozas, David Albelda, Antonio Ruiz y Miguel Rico también analizaron lo sucedido con Marc Márquez en el primer Gran Premio del año en MotoGP y el futuro de Carlo Ancelotti.