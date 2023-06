Joseba Larrañaga, presentador de 'El Partidazo de COPE', repasa en 'Herrera en COPE' las principales claves que dejó la actualidad deportiva de este lunes que marcaron el programa de esta pasada noche y las que lo harán en este martes 27 de junio, poniendo el foco, entre otros asuntos, en Kylian Mbappé.

"La partida del ajedrez del caso Mbappé va desvelando poco a poco los movimientos de las fichas que se están efectuando", comienza el comunicador. 'El Partidazo de COPE' ha contactado directamente con la presidencia del Paris Saint-Germain para pedir una declaración oficial.

Pedro Morata ha sido el encargado de llevar estas conversaciones en las que se aclara todo lo que tiene que ver con este tipo de informaciones que han acercado a Kylian Mbappé al conjunto blanco. "El PSG, antaño vencedor de la particular contienda con el Real Madrid, es ahora la parte que más urgencias muestra y, sobre todo, es la parte más preocupada porque la situación derive hacia un lado o hacia otro", reflexiona Joseba Larrañaga en 'Herrera en COPE'.

La información de 'El Partidazo de COPE' sobre el caso Mbappé

"El club francés ha dejado claro a Mbapppé que, o renueva su contrato más allá de 2024, o se marche este verano, lo que no quiere es que se vaya en el 2024 sin ingresar un solo euro después de las millonadas que se han gastado", explica el presentador de 'El Partidazo de COPE'. Además de confirmar que no han recibido ninguna oferta del Real Madrid, califican de "noticias falsas" todas las noticias aparecidas en redes sociales sobre la supuesta reunión de Florentino Pérez con el emir de Qatar.

"De hecho, han pedido al jugador que dé una respuesta rápida para planificar la próxima temporada", recalca Joseba Larrañaga en 'Herrera en COPE'. La posición del Paris Saint-Germain es muy sencilla: Mbappé, o renovará o será vendido, la línea roja es que no se va gratis. Todas las cartas quedan encima de la mesa en el culebrón que tiene a todo el mundo del fútbol en vilo. "Ahora mismo todo apunta a que la salida de Mbappé del PSG no va a ser ni fácil, ni satisfactoria para todos, y de estos capítulos es conveniente aprender la lección, no vaya a ser", finaliza el presentador de 'El Partidazo de COPE', "así son las megaestrellas".

Más en 'El Partidazo de COPE'

En 'El Partidazo de COPE' de este lunes, Mónica Marchante, Dani Senabre, David Sánchez, Roberto Palomar, Gonzalo Miró y Luis García, analizó en 'El Partidazo de COPE' de este lunes la situación en la que quedaría la banda izquierda del Real Madrid si finalmente termina llegando Kylian Mbappé y una supuesta rivalidad con Vinicius Júnior, además de las novedades sobre la posible llegada del francés y la desbandada en la sección de baloncesto del FC Barcelona. El programa lo cerró la sección del Km. 42 con Chema Martínez.