La frase de Rubiales que Joseba Larrañaga recuerda tras su anuncio del estadio nacional: "Mejor que Wembley"

Joseba Larrañaga, presentador de 'El Partidazo de COPE', repasa en 'Herrera en COPE' las principales claves que dejó la actualidad deportiva de este martes que marcaron el programa de esta pasada noche y las que lo harán en este miércoles 28 de junio, poniendo el foco, entre otros asuntos, en la última idea de Luis Rubiales en la Real Federación Española de Fútbol.

"Hoy no hay novedades en el caso Mbappé, no desfallezcan, que no tardará en volver", comienza el presentador de 'El Partidazo de COPE' en 'Herrera en COPE'. Los acontecimientos con su posible fichaje por el Real Madrid siguen en el mismo punto. Los rumores que surgen no aportan nada trascendental ni diferente a lo que todo el mundo del fútbol ya sabe: el PSG presiona, Kylian calla y el equipo blanco espera. Pero todos apuntan a que todo se resolverá pronto, sea a favor o en contra de los intereses merengues.

"Lo más llamativo de las últimas horas es el nuevo proyecto que idea la Federación Española de Fútbol de construir un estadio nacional", expone Joseba Larrañaga. La Asamblea de la Federación Española de Fútbol respaldó este martes la propuesta de su presidente para comprar unos terrenos en propiedad con la intención de presentar el proyecto el próximo mes de diciembre: "Merecemos tener un patrimonio". Sería para entre 30.000 y 40.000 espectadores, con oficinas, suelo deportivo y también administrativo, y lo justifica con el hecho de que "no hay espacio", además de que Las Rozas "es una concesión a 75 años".

¿Para qué servirá?

"Sigue de esta forma la estela de Francia e Inglaterra donde los estadios de Wembley y Saint Dennis cumplen esa función", apunta el comunicador. La idea de la RFEF es comprar unos terrenos con los beneficios acumulados en los dos últimos años, alrededor de 61 millones. "El anuncio de la iniciativa que será votada en los próximos meses viene semanas después de que Luis Rubiales dijera que el estadio de La Cartuja, que acoge ahora mismo los partidos de la selección, muchos de ellos y las finales de la Copa del Rey es mejor que Wembley", señala Joseba Larrañaga en 'Herrera en COPE'.

En diciembre se darán detalles del lugar donde se construirá, el precio y la extensión del terreno. Hasta ahora la selección nunca ha tenido una sede fija. Su espíritu era itinerante. Habrá que ver hacia donde va el proyecto. "La Federación quiere de esta forma sumarse a esa corriente de tener un estadio multiusos que, además de albergar eventos deportivos, se convierta en fuente de financiación de futuros proyectos", finaliza el presentador de 'El Partidazo de COPE', "tardará en llegar, pero ahí queda la iniciativa".

