El aviso de Juanma Castaño por lo que vio en la victoria del Girona contra el Barça: "Va en serio"

El Girona es líder en solitario de La Liga tras su victoria frente al Barcelona este domingo. Juanma Castaño ha analizado el partido en 'Herrera en COPE', valorando la actuación de ambos equipos y sacando algunas conclusiones determinantes de cara a las próximas jornadas del campeonato. Escúchalo en el siguiente audio.

"El Girona va en serio", comenzaba diciendo el director y presentador de 'El Partidazo' de COPE. Respecto al partido, aseguraba que "ayer dio un golpe tremendo en el campo del Barça y con toda justicia ganó un partido absolutamente clave, en teoría, a un rival directo en estos momentos. Lo cual ya es increíble decirlo, que el Barça sea rival directo del Girona".

En conclusión, tras la jornada 36, la clasificación queda de la siguiente manera: "2-4, Girona, líder, con 41 puntos; segundo, el Real Madrid, con 39; tercero, el Atleti, con un partido menos, 34; el Barça, cuarto, con 34 puntos, a siete del Girona".

Para Castaño, el Girona de Michel jugó "bien", un hecho que refleja los cuatro tantos que marcó. Además, "fue acompañado por miles de seguidores que fueron desde Girona a Barcelona para ver una cita histórica". Y es que, como recuerda el comunicador, "mucha gente considera que el Girona es uno de los candidatos a ganar la Liga".

"Quizá parezca mucho, pero por fútbol, desde luego, esa puede ser la conclusión, porque quizá estamos ante el equipo que mejor juega al fútbol en este momento", ha concluido su análisis.

El Girona se queda como líder en solitario en La Liga

El Girona FC doblegó (2-4) al FC Barcelona este domingo en la jornada 16 de LaLiga EA Sports celebrada en el Olímpic Lluís Companys, para colocarse líder en solitario de Primera, dos puntos por encima del Real Madrid, y meter siete de diferencia al vigente campeón, un equipo azulgrana muy superado en su casa.

La revelación de la temporada cambió su dimensión para empezar a creerse que puede ganar la Liga. El equipo de Míchel barrió al de Xavi Hernández haciendo lo que viene haciendo esta campaña pero en un duelo de prestigio. Lejos de acusar los nervios o el mal de altura, el Girona ganó con todo merecimiento, con jugadores sin el caché de sus rivales, pero unidos y con un hambre tremenda.

La máquina del Girona superó a un Barça que fue una colección de brazos abiertos, de miradas perdidas en busca de responsables, cada vez que los de Míchel rompían en tres pases todo el entramado culé. Artem Dovbyk hizo el 0-1 a los 12 minutos, pero la respuesta casi inmediata de Robert Lewandowski camufló la debilidad azulgrana.

El equipo de Xavi no lo hizo todo mal, pero comparado con el despliegue gerundense, se veía que iba a necesitar cierta fortuna para no salir derrotado. La presión local apenas inquietó a los de Míchel, capaces de salir desde atrás con dos zancadas de Yan Couto, como en el primero, o Miguel Gutiérrez, autor del 1-2 antes del descanso, y con el buen pie de Eric García o Danny Blind.

¿El Girona es candidato a ganar la Liga?

El Tertulión de Tiempo de Juego de este domingo arrancaba con una pregunta muy directa por parte de Juanma Castaño: "Se tiene que responder con un sí o un no, después de lo que ha pasado hoy, ¿el Girona es candidato al título?". Uno a uno, los colaboradores del programa han ido dando su respuesta.

Paco González ha respondido afirmativamente, pero con un matiz: "Ya sí. Hasta hoy no me lo creía, pensaba que le iban a meter hoy cinco. Doy por hecho Champions". Gonzalo Miró ha apuntado en la misma línea: "Sí, por supuesto", mientras Manolo Lama lo ha catalogado como "candidato", pero no como "favorito".

En esta sentido, Miguel Rico aseguraba que el Girona "sí es candidato, como el Atleti" y Cañizares también se mostraba de acuerdo. En el otro lado, Joseba Larrañaga ha contestado de forma negativa. Escucha todas las opiniones en el siguiente vídeo.