Juanma Castaño: "Es la primera vez en 14 años que el Barça cae eliminado en octavos de final"

El Barça hizo un buen partido en París, empató 1-1, pero el global de la eliminatoria es muy contundente 5-2 para el PSG después de un partido de ida que lo dejo todo absolutamente finiquitado. No hubo suerte en el debut de Laporta como presidente electo y no pudo remontar el FC Barcelona un resultado como decimos muy muy contundente. Por primera vez desde el año 2006 Messi y Cristiano no van a jugar los cuartos de final de la Champions y es la primera vez en 14 años que el Barça cae eliminado en octavos de final. Es evidente que el panorama es complicado para los equipos españoles después de lo que pasó con el Sevilla, de lo que pasó con el Barça ayer y de lo que viene la próxima semana recuerden el Madrid con el Atalanta ganó 0-1 en la ida, lo tiene más o menos bien y el Atlético de Madrid que tiene que remontar ante el Chelsea el fútbol español en Europa ha bajado notablemente