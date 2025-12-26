'Rondallas', 'Adiós, June' y 'Homo Argentum', entre los estrenos destacados de la semana

Como ocurre cada viernes en COPE, Jerónimo José Martín y Juan Orellana nos cuentan cuáles son los estrenos de la semana y nos recomiendan sus favoritos.

Escucha La sección de 'Herrera en COPE' Los estrenos con Jerónimo José Martín | El cine en Herrera en COPE El cine en Herrera en COPE Escuchar

'Rondallas'

Dirigida por el reputado director español Daniel Sánchez Arévalo, que se consagró allá por 2006 con 'AzulOscuroCasiNegro', un drama poético en un ambiente mundano. Hizo después otras películas muy aplaudidas por la crítica como 'Gordos', y muy bien acogidas por el público, como 'Primos'. Este nuevo filme está protagonizado por Javier Gutiérrez y Judith Fernández

Aquí centra la acción en una localidad gallega deprimida 2 años después del naufragio de un pesquero, con malas consecuencias para la localidad. Los habitantes de este pueblo deben volver a reconectarse a sus tradiciones y unos con otros y lo hacen mediante las rondallas, un tipo de agrupación musical gallega bastante desconocido para el público general.

Esto último es muy importante para Daniel Sánchez Arévalo, tal y como ha dicho en otras ocasiones: emplear lo específico y lo regional para llegar con su mensaje al conjunto más amplio.

Sánchez Arévalo ha estado hablando en 'Herrera en COPE' con Sofía Buera y Jerónimo José Martín y ha comentado que esta película es necesaria para la sociedad española actual: en una época en la que estamos más polarizados y divididos que nunca, 'Rondallas' invita a la unión con el prójimo.

El crítico de 'Herrera en COPE' no ha dudado en catalogar esta película como una de las mejores del año y del director en general: le ha parecido una propuesta "sensacional" y alaba lo bien que maneja tanto el registro cómico como el dramático, alternando entre ambos con soltura y fluidez sin perder naturalidad.

'Rondallas' llegará a las salas en menos de una semana: el próximo 1 de enero de 2026.

'Adiós June'

Esta película de Netflix es el debut como directora de Kate Winslet, oscarizada actriz británica que saltó a la fama allá por 1997 en su rol de Rose, en Titanic de James Cameron. Aquí Winslet dirige y actúa en una película guionizada enteramente por su hijo, Joe Anders, de 22 años.

El filme, aparte de tener con Winslet como actriz, también cuenta con los talentos actorales de Helen Mirren y Timothy Spall.

Se centra en la dura realidad de los cuidados paliativos, en una familia que está perdiendo a un ser querido, para colmo, justo en vísperas navideñas. Al igual que la película anterior, el tono dramático de la película se ve interrumpido por ligeros toques cómicos.

Jerónimo José Martín opina que el guion no es muy original, pero que se trata de un terreno muy difícil, duro y real. Es un trabajo muy sólido, cuenta, para tratarse del primer guion cinematográfico de Joe Anders.

También ha disfrutado mucho del empleo del humor en esta película, adecuado, bien dosificado y transitado entre momentos dramáticos.

'Father mother Sister Brother'

Coproducción francoestadounidense dirigida por Jim Jarmusch y con un elenco con figuras como Cate Blanchett, Adam Driver, Tom Waits o Charlotte Rampling.

Se trata de un filme dividido en tres actos que giran en torno a lo mismo: la reunión de dos hermanos que llevan años sin hablarse que deberán trabajar sus tensiones no resueltas entre ellos y sus padres emocionalmente fríos. Una propuesta de cine introspectivo y poético, que no deja todos sus temas evidenciados de manera explícita.

Sin embargo, Jerónimo José Martín ha disfrutado menos de esta película que de la anterior ya que, a su criterio, los temas están demasiado implícitos, dando lugar a un filme demasiado ambiguo.

Comenta que no cuenta nada (explícitamente) de la familia. No revela el por qué de las malas relaciones. Le hubiese gustado que el filme le interpelase más, le "estrujase" emocionalmente, dice.

'Atasco'

Tercera temporada de la exitosa miniserie española creada por Rodrigo Sopeña. Esta temporada cuenta con Leo Harlem, Clara Lago, Dafne Fernández, Carlos Santos, Paco Collado o María Galiana.

Se trata de diversas historias autoconclusivas que tienen lugar en un atasco: una comedia atrevida, irónica y divertida, pero también emotiva en ocasiones. Los seis episodios ocurren la noche del 22 de diciembre, en vísperas casi de la Navidad: una situación en la que vemos cómo funciona el "microcosmos" urbano de nuestra sociedad.

El crítico de 'Herrera en COPE' ha disfrutado de esta tercera temporada, que le ha parecido muy amena y entretenida. También ha comentado que las premisas de algunos episodios son muy interesantes y que darían para un largometraje.

'Homo Argentum'

Película dirigida por la dupla de directores argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat. Está protagonizada por Guillermo Francella: actor tremendamente conocido en Argentina que saltó a la fama en roles cómicos e histriónicos en series de televisión, pero que mostró después toda su capacidad actoral en roles dramáticos como el que tuvo en 'El secreto de sus ojos', una de las mejores películas argentinas.

Francella es un actor todoterreno que funciona en cualquier registro. Cohn y Duprat lo saben, y por eso 'Homo Argentum' son 16 pequeñas historias, todas protagonizadas por este actor, que interpreta a diferentes personajes, cada cual un estereotipo diferente de argentino.

Es una sátira a la sociedad argentina y actual que, pese a su intención cómica, tiene una clara misión de ser crítica con diferentes sectores. De hecho, este filme ha sido todo un polvorín político en Argentina, con Javier Milei alabándola y sus detractores criticándola. Esta polémica película ha tenido más de 2 millones de espectadores en Argentina, asegurando un lugar entre las 10 películas más taquilleras de su país.

Jerónimo José Martín ha contado que le ha entretenido la película, toda llevada por la capacidad actoral de Francella. Este filme se encuentra disponible en Disney+ y fue estrenado este 25 de diciembre, pese a haber sido lanzada en Argentina allá por los meses de verano.

00:00 Volumen Descargar

Por otra parte, Juan Orellana ha hablado en 'La Tarde' de COPE sobre esas míticas películas navideñas que son todo un clásico cada año.

Ha comenzado destacando 'Love Actually', comedia romántica ambientada en Navidad protagonizada por Emma Thompson y Hugh Grant. Es una película coral formada por varias historias que van variando de calidad, pero que mantienen siempre coherencia narrativa. Orellana opina que fue difícil de crear al juntar a tantos actores conocidos y tantos escenarios diferentes que aparecen poco en pantalla.

Orellana también ha comentado con Pilar García Muñiz otro clásico navideño: 'Solo en casa', que nos contaba cómo Kevin McAllister (Macaulay Culkin) se quedaba olvidado en casa teniendo que defenderla de ladrones mediante ingeniosas trampas.

El crítico de 'La Tarde' ha resaltado lo original de la película: mientras que muchos filmes navideños tratan sobre la unidad y la familia, esta trata de lo contrario: un niño olvidado por su familia en Navidad que tiene que usar su ingenio para defenderse. Orellana dice que sigue siendo a día de hoy tremendamente divertida y llena de momentos inolvidables.

Seguidamente han recordado a uno de los mayores clásicos de la historia del cine: 'Qué bello es vivir'. Esta mítica película de Frank Capra tuvo a James Stewart en el papel de George Bailey, un hombre que ha renunciado a varios sueños vitales debido a sus responsabilidades e intenta suicidarse en Nochebuena, pero su ángel de la guarda le muestra cuántas vidas hubiesen sido perjudicadas si él no hubiese nacido.

Orellana se ha lamentado de que algunas generaciones jóvenes no conozcan esta película, que años atrás era una constante de televisión por estas fechas. Una historia lacrimógena, pero muy humana y bonita, dice, que se convirtió en un clásico instantáneo.