Roberto Cavero, experto energético: "En sólo unos días el precio ha subido un 60%, el gas sigue siendo clave porque hacen funcionar muchas centrales del sistema eléctrico"

Después de un mes de febrero que ha dejado el precio de la luz más bajo de la historia gracias al impulso de las energías renovables, el panorama ha cambiado drásticamente. En el programa 'Herrera en COPE', dentro de la sección 'Economía de bolsillo' con Pilar García de la Granja y Jorge Bustos, se ha analizado cómo la inestabilidad internacional ha estropeado lo que prometía ser una primavera de alivio para los bolsillos. El precio del 'pool' eléctrico ha experimentado una fuerte subida desde el 1 de marzo.

Las expectativas iniciales de un mercado a 28 euros el megavatio hora se han visto superadas hasta alcanzar los 56,5 euros, lo que supone un incremento del 270 % sobre lo previsto. Para arrojar luz sobre esta escalada, el experto energético Roberto Cavero ha explicado en COPE las claves de este cambio de tendencia, que apunta directamente a la situación geopolítica global y su impacto en los mercados energéticos.

El gas, factor clave de la subida

Según Cavero, "la causa principal es la situación geopolítica y el gas, que en solo unos días ha subido alrededor de un 60 %”. El experto subraya la importancia de este recurso, ya que "el gas sigue siendo clave porque muchas centrales y los servicios de ajuste del sistema eléctrico funcionan con gas". Esta dependencia explica por qué las tensiones en el mercado del gas se trasladan directamente al de la electricidad.

Si el gas sigue tensionado, veremos más volatilidad y precios más altos en la electricidad" Roberto Cavero Experto energético

Aunque los principales proveedores de gas natural licuado de España son Argelia, Estados Unidos y Nigeria, y las compras a Qatar apenas representan un 5 %, el mercado funciona como "vasos comunicantes", como apuntaba la jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz. Por ello, la seguridad de suministro se convierte en una prioridad para el país. El mercado, señala Cavero, "está muy pendiente de la geopolítica y del precio del gas, y por ende, del petróleo".

El análisis del experto concluye que si el gas mantiene su precio elevado, el 'pool' eléctrico también lo hará. "Además, cuando el sistema necesita estabilidad, entran los servicios de ajuste, que también usan gas. Si el gas sigue tensionado, veremos más volatilidad y precios más altos en la electricidad", advierte Cavero, anticipando un escenario de incertidumbre para los próximos meses.

Canva Imagen de archivo de un poste de electricidad

Riesgo de subidas a partir de verano

Marta Ruiz ha explicado que, si bien las renovables, especialmente la hidráulica, actúan como una "pantalla protectora" que mantendrá las facturas de abril y mayo por debajo de los 50 euros, el pronóstico ha empeorado. Los futuros apuntan a 40 euros el megavatio hora, el doble de los 20 previstos antes del conflicto. El economista Raymond Torres secunda esta visión: "Con la subida del precio del petróleo, también subirá la electricidad, no hay que olvidar que el gas es un componente muy importante de la producción eléctrica".

"Los problemas pueden llegar a partir del verano", ha advertido Ruiz. La razón es que las reservas de gas en Europa están al 30 % y la necesidad de comenzar a llenarlas antes del 1 de noviembre añadirá más tensión al mercado. Esta situación podría provocar que, si el conflicto se mantiene, "el gas supere los 100 euros y, por tanto, la factura de la luz supere los 70 euros a partir del verano", según la analista.

Recomendaciones para el consumidor

Este encarecimiento tendrá consecuencias directas para los consumidores. Lo lógico, según los expertos, es que la tarifa TUR, regulada por el Gobierno, "subiera" en su revisión de abril. Quienes tengan una tarifa fija en el mercado libre notarán el alza al renovar su contrato. Pese a ello, el sector descarta un escenario tan crítico como el de la guerra de Ucrania, cuando las facturas alcanzaron los 176 euros. La recomendación actual es valorar el mercado mayorista (PVPC) en primavera y "echar cuentas" en verano, utilizando el comparador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).