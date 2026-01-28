"Las profesiones que se estudian no acompañan a las necesidades de las empresas; hay sectores sin trabajadores, no hay electricistas, fontaneros ni conductores de camiones"

En la sección Economía de bolsillo del programa Herrera en COPE, la periodista Pilar García de la Granja ha analizado junto a Jorge Bustos la paradójica situación del empleo en España tras la última reforma laboral. Según ha explicado, desde la aprobación de la normativa en 2021, el cese de los nuevos contratos indefinidos se ha disparado, pasando de representar el 12% del total a un alarmante 70%.

El periodo de prueba, nueva vía de despido

García de la Granja ha explicado que este fenómeno responde al encarecimiento de los despidos y los costes salariales. Ante este escenario, las empresas firman contratos laborales indefinidos, pero despiden a un porcentaje muy alto de trabajadores una vez finalizan los seis meses del periodo de prueba.

Citando datos de la consultora Randstad, la experta ha señalado que antes de la reforma, la no superación del periodo de prueba se situaba en torno al 12-15%. Ahora, aunque los indefinidos suponen el 40% de los nuevos contratos, la ratio de despidos en esta fase se ha disparado al 70% sobre el total.

La "trampa" de los fijos discontinuos

Preguntada por los contratos fijos discontinuos, la periodista ha sido tajante al afirmar que "son una trampa para empleados y para empresas". Según ha detallado, este modelo contractual deja a muchos trabajadores en un limbo laboral mientras esperan ser llamados, sin que computen en las cifras oficiales del paro.

Esta situación, ha continuado, crea una distorsión estadística: se generan puestos de trabajo, pero el número de parados no desciende de forma significativa. Como consecuencia, ha advertido que "cada vez más gente necesita 2 o más empleos en diferentes sitios para llegar a final de mes".

El desajuste entre formación y demanda

En su análisis en Herrera en COPE, Pilar García de la Granja ha concluido que el problema de fondo es que "no se ha producido una transformación del mercado laboral en nuestro país". La clave, según la experta, es la profunda desconexión que existe entre el sistema educativo y las necesidades reales del tejido empresarial.

Las profesiones que se estudian no acompañan a las necesidades de las empresas" Pilar García de la Granja Periodista económica

La periodista lo ha resumido de forma clara: "Las profesiones que se estudian no acompañan a las necesidades de las empresas". Este desajuste, agravado por el incremento de los impuestos, está provocando que muchos sectores se queden sin trabajadores, según ha afirmado. Faltan perfiles como electricistas, fontaneros o relevo generacional en el campo.

La lista de profesionales que escasean es larga y afecta a múltiples ámbitos. "Faltan conductores de camiones, incluso de ambulancias y autobuses", ha añadido García de la Granja, quien también ha señalado que "no se encuentran profesionales para el sector de la construcción".