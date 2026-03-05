Pilar García de la Granja, sobre la gasolina: "La OCU ha advertido de que el precio es razonable que suba entre 8 y 10 céntimos en las próximas semanas"

La tregua que el precio de la luz había dado en febrero, registrando el coste más bajo de la historia gracias a las renovables, ha llegado a su fin. La economista Pilar García de la Granja, en la sección 'La píldora económica' del programa 'Herrera en COPE', ha explicado que la guerra en Oriente Medio y la inestabilidad internacional han revertido las buenas previsiones, abriendo un escenario de incertidumbre para el bolsillo de los ciudadanos.

Una subida eléctrica del 270%

Según ha detallado García de la Granja, el mercado eléctrico ha sufrido una subida exponencial desde el 1 de marzo. "Ha pasado de unas expectativas iniciales de unos 28 euros el megavatio hora, a situarse ayer en los 56 euros y medio", lo que representa un incremento del 270 por 100 sobre lo esperado por el mercado. Para entender esta subida, la economista ha recurrido al experto energético Roberto Cavero, quien apunta a la causa principal: "La situación geopolítica y el gas, que en solo unos días ha subido alrededor de un 60 por 100".

EP Colas en las gasolineras a primeras horas de la mañana

Cavero ha recordado que "el gas sigue siendo clave porque muchas centrales y los servicios de ajuste del sistema eléctrico funcionan con gas". Este encarecimiento del gas impacta directamente en el 'pool eléctrico', elevando el coste final que pagan los consumidores en su factura.

La dependencia energética de España

Pilar García de la Granja ha puesto el foco en la dependencia exterior de España para el suministro de gas. Ha señalado que los principales proveedores de gas natural licuado (GNL) que compra el país son Argelia, Estados Unidos y Nigeria, mientras que solo un 5% procede de Qatar. Ante esta situación, los expertos insisten en la necesidad de "cuidar la seguridad de suministros", especialmente teniendo en cuenta que EE. UU. es el principal origen del gas importado.

La economista ha lamentado la paradoja de la política energética española, que aumenta esta vulnerabilidad. "Nosotros cerrando las centrales nucleares", ha criticado, mientras entre el 30% y el 45% del GNL que se consume en España llega de Estados Unidos. Esta dependencia deja al país en una posición delicada: "Imagínate que se les ocurre decir, pues ahora te lo vendo más caro, o no te lo vendo", ha reflexionado sobre un posible giro en la política estadounidense.

Ese es el miedo que tenemos, que ahora mismo volvemos a otra nueva incertidumbre" Félix Arias CEO de Fuimba

La industria y el campo, en alerta

La tensión comercial y energética genera una gran preocupación en sectores clave de la economía española. El sector industrial (aluminio, cobre, acero, químicos) es uno de los más expuestos. Félix Arias, CEO de Fuimba, una empresa de componentes de automoción, ha resumido el sentir general: "Ese es el miedo que tenemos, que ahora mismo volvemos a otra nueva incertidumbre".

También en el sector agroalimentario, con ventas a EEUU que superan los 5.300 millones de euros, están con la calculadora en la mano. Productores de aceite de oliva o vino ven peligrar años de trabajo. "Lo recibimos como una amenaza a nuestra estabilidad, a nuestro posicionamiento de mercado", ha lamentado Carolina García, de Bodegas Valduero.

La reacción de los consumidores no se ha hecho esperar, especialmente en las gasolineras. Fernando de Antonio, gerente de una estación de servicio en Valencia, ha confirmado un aumento del 50% en el número de clientes en los últimos días, una situación que "ha pillado a todo el mundo en jaque". El miedo a una subida inminente de los carburantes ha provocado que muchos conductores acudan a repostar: "Todo el mundo que echa 10 euros está llenando", ha asegurado.

De cara al futuro, las previsiones no son optimistas si el conflicto se prolonga. Pilar García de la Granja ha advertido que el mercado del crudo es "muy elástico" y, aunque los precios no se han disparado aún, es cuestión de tiempo. "Todavía no ha subido el precio realmente de forma importante. Si esto dura varias semanas, lo vamos a ver y de forma, en fin, importante en los bolsillos", ha sentenciado. Por su parte, Antonio Aceituno, de Tempos Energía, ha pronosticado que "el verano y el otoño se pueden presentar, desde el punto de vista de los precios eléctricos, muy complicados" si se produce una escalada del gas.