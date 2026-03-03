La advertencia de Manolo Lama al Real Madrid sobre su principal carencia en el centro del campo: "¿Y si no lo hay? Tendrás que buscarlo en el mercado... ¡El PSG lo encontró!"

Manolo Lama ha lanzado una seria advertencia sobre la configuración actual del centro del campo del Real Madrid. Durante su intervención en 'El Partidazo de COPE', el comentarista ha señalado que, aunque el equipo tiene más músculo que antes, ha perdido la capacidad de gobernar los encuentros. "Hay veces que en el fútbol el músculo no te permite a los grandes manejar los partidos", sentenció Lama.

El recuerdo de un centro del campo inigualable

El periodista deportivo ha recordado con nostalgia el tridente formado por "Casemiro, Kroos y Modric", un centro del campo que considera "inigualable". Lama ha retado a encontrar un perfil similar en el fútbol actual y, ante la idea de que ya no existen, su respuesta fue tajante: "En el mundo no lo hay".

Sin embargo, el propio Manolo Lama ha matizado que la clave está en la búsqueda. Ha puesto como ejemplo al PSG, que "encontró un tío que se llamaba Vitinha y la gente no sabía ni quién era", o al Arsenal, como clubes que han sabido rastrear el mercado para incorporar talento a sus filas.

Talento por encima de músculo

Para Lama, lo que necesita el equipo blanco es "un futbolista de talento, que maneje el partido, que sepa lo que quiere jugar el equipo". Finalmente, ha puesto como ejemplo el centro del campo del Barça de "Xavi, Iniesta y Busquets" para demostrar que el control prevalece sobre la fuerza: "No tenían músculo, pero no les quitabas el balón".

La reflexión de Lama se produce en otra noche catastrófica para el conjunto blanco, que tras perder en LaLiga frente al Getafe, se sitúa a cuatro puntos del Barcelona, líder a falta de doce jornadas para la conclusión del campeonato.