"Fue un español el que ganó una de las batallas clave de la independencia de Estados Unidos, dando origen al famoso lema 'Yo solo'"

En la sección 'Curiosidades de la Historia' del programa 'Herrera en COPE', la historiadora Ana Velasco ha desvelado a Sofía Buera el papel fundamental que España desempeñó en la independencia de Estados Unidos, a propósito del próximo 250 aniversario de su declaración en 2026. Velasco ha destacado que la herencia estadounidense se ha encargado de "borrar el legado hispánico", a pesar de que la ayuda española fue determinante para la victoria de las trece colonias.

Un héroe español: Bernardo de Gálvez

La experta ha señalado a Bernardo de Gálvez como una de las "figuras claves" y "más responsables" en la lucha contra los ingleses durante la Guerra de la Independencia de Estados Unidos. Su liderazgo y valentía han sido cruciales en el campo de batalla, alterando el curso del conflicto a favor de los nacientes Estados Unidos.

De hecho, la gesta más famosa de Gálvez se resume en su célebre frase "yo solo", pronunciada antes de una importante contienda. Según relata Velasco, ante una bahía minada por los ingleses, él decidió "presentarse a la batalla" en solitario para abrir camino, una acción que culminó en la victoria de "una de las batallas más famosas" y decisivas de la guerra.

Apoyo financiero y diplomático

Más allá del campo de batalla, el apoyo español ha sido igualmente vital en el ámbito económico. La historiadora ha subrayado que España aportó ingentes sumas de dinero para la causa americana, y ha puesto como ejemplo que "solamente en un día, en La Habana se recaudó 1 millón" para ayudar a los independentistas.

Alamy Stock Photo Dibujo de la batalla de Pensacola

En el plano diplomático, España también ha sido pionera. Ana Velasco ha explicado que el "primer embajador" que reconoció la independencia de Estados Unidos fue el español Gardoqui, quien utilizó su red de negocios familiares para ofrecer a los rebeldes "zonas libres de paso, aranceles, beneficios y armas" a través de sus contactos con la América española.

Velasco ha recordado que, en el momento de la declaración, Estados Unidos se limitaba a las 13 colonias inglesas. Gran parte del territorio que hoy conforma el país, como California, pertenecía a España o México, un hecho que, según la experta, a menudo se olvida en el relato histórico predominante.