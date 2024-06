'Crónicas perplejas': “Necesito esa pausa que a veces también da la cocina"

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus "Crónicas perplejas".

La airfryer, la thermomix, el microondas. Todos los cacharros que tengo en la cocina sirven para ir más deprisa. Llego a casa, lanzo la mochila contra una silla, cargo el móvil, el reloj, el portátil. Subo las persianas. Contesto un par de correos que me pillaron de camino. Echo las verduras a las hélices para picarlas, voy calentando el aceite en la vitrocerámica. Llamo a mis padres para ver cómo están. Aprovecho para recoger la ropa tendida.

Me enfado por no haber descongelado la pechuga. Improviso. Olvido echarle sal al revuelto. Como con la tele puesta, con el móvil en la mano. Cuando acabo, no sé ni qué he comido ni a qué sabía. Recojo. Friego los platos. Vuelvo al ordenador, a mis quehaceres. Y tras un rato, salgo corriendo a recoger a los niños del cole.

Necesito lentitud. Lo pienso cada día. Necesito esa pausa que a veces también da la cocina. Oler los alimentos, picarlos a mano, ver la olla burbujear. Necesito comer tranquilo, saborear cada cucharada. La paz doméstica. Relajar el pulso.

Vivimos tiempos absurdos y fugaces. Me pregunto si alguna vez tendré opción de otra cosa. Que no suenen los móviles mientras ceno. Que ni yo, ni la persona con la que comparto vino, tengamos que contestar los whatsapps del trabajo cuando ya el día ha terminado.

Recuperar aquello que nos hace humanos: la tranquilidad, la atención y la ternura. Yo quiero intentarlo. No sé cómo. Pero quiero intentarlo. Eliminar el ruido de mis días, bajarles el ritmo, que la pasión y la pausa lo invadan todo. Esa sería mi receta. La receta del tiempo detenido.





