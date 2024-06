'Crónicas perplejas': “No hay nadie más fuerte que el que va de cara; y la palabra es innegociable”

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus "Crónicas perplejas".

Creo que vivimos en un tiempo demasiado lánguido. Donde la fuerza incomoda. Y no me refiero a algo violento, físico o impositivo, no. Hablo más bien de tener determinación, de ser valiente en lo que se hace y en lo que se dice, en la vehemencia.

No todo da igual. A veces hay que defender tus ideas con cierto entusiasmo. La sensibilidad de los demás no puede impedir que hablemos de lo que nos preocupa o lo que nos interesa.

Por mucho que vayamos al gimnasio, por mucho que practiquemos boxeo o seamos duros cuando jugamos al fútbol, no hay nada más poderoso en nosotros que la palabra. Con la palabra se convence, se llegan a acuerdos, se detienen las disputas, se explica lo que parece inexplicable.

Si nos negamos la palabra, nos negamos la convivencia. Si convertimos la palabra en ruido, en sarcasmo, o en insulto, la estamos desperdiciando.

Me gusta la gente bruta, esas personas que dicen las cosas de frente. Que no dan rodeos, que no ponen excusas. Que si no les gusta algo, vienen a contártelo. Que si les ha gustado algo, no tienen miedo en reconocértelo. Me gusta la gente bruta de labios hacia fuera.

Porque no hay nadie más fuerte que el que va de cara. Y la palabra es innegociable.

Las 'Crónicas perplejas' de la semana de Antonio Agredano

