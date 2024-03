'Crónicas perplejas': “Estoy preparado para ser el padre que nunca creía que sería”

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus "Crónicas perplejas".

“¿Vosotros, que os creéis, que el dinero crece de los árboles?”, les dije a mis hijos en la planta de juguetes de El Corte Inglés. Cada uno me perseguía por los pasillos con un muñeco en la mano.

Ese día fui consciente ya no sólo de mi paternidad, sino de que toda vida es un remedo de vidas anteriores. Porque al verlos a ellos me vi a mí, y al verme a mí, vi a mi padre. Y tuve la sensación de que el tiempo no avanza, sino que gira sobre sí mismo, como esos perrillos que dan vueltas para morderse su propia cola.

Escucho música que tiene más de veinte años. Duermo siestas breves en el sofá. Dejo las películas a medias por las noches. Como frutos secos en la cocina mientras cocino. Salgo a andar rápido. Empiezo a contar batallitas de cuando joven en la sobremesa. Sueño con comprarme una moto grande. Soy mi padre, pero con más tatuajes y con más hipoteca que pagar.

Pienso que llegará el día en que me acerque a mis hijos con el móvil en la mano, señalando la pantalla, y diciéndoles: “Oye, miradme esto que me ha salido aquí que no sé lo que es ni como quitarlo”.

Estoy preparado para envejecer, para durarles muchos años, para acompañarlos en la felicidad y también en las decepciones que la vida tiene reservadas para ellos. Estoy preparado para decirles “a tu edad yo trabajaba catorce horas al día y no me quejaba” o “que es ese ruido que estás escuchando, que eso ni es música ni es nada”.

Estoy preparado para ser el padre que nunca creía que sería. Sólo espero que, cuando yo ya no esté, ellos piensen en mí y, antes que las lágrimas, les brote primero una sonrisa.

