'Crónicas perplejas': “Si no contesto los wasaps, es que estoy viviendo”

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus "Crónicas perplejas".

El pan va a la izquierda. Las copas a la derecha. La cuchara de postre, en el centro. Y el móvil, en el bolsillo. Vamos a tener que instaurar un nuevo protocolo en la mesa. Sé que es difícil. Sé que nuestra presencia constante es imprescindible. Que el mundo deja de girar si no contestamos nuestros wasaps, pero no podemos naturalizar la mala educación. Porque interrumpir una conversación está feo. Y yo, el primero. A cada pitidito, nos ponemos alerta, como un yorkshire que escucha el timbre de la puerta. Y vamos corriendo a la pantalla, como si la vida nos fuera en ello.

Con el Nokia vivíamos mejor. O al menos, más concentrados. Ya no sé lo que es ver una película sin perder el hilo de vez en cuando mirando el móvil. Abro un libro y al rato ya estoy saltándome párrafos, contestando cualquier cosa con el teléfono en la mano, mirando las ofertas que me llegan al correo, buceando en la vida de personas a las que no conozco en Instagram. Y es algo casi instintivo.

Y seguro que les ha pasado algo parecido a esto: a lo mejor está usted tumbado, tranquilamente, escuchando música, con el móvil olvidado en cualquier parte. Sin echarle cuenta. En una tarde fresca, tranquila, las ventanas abiertas, silencio alrededor. Un ratito para uno. No hay más. Una hora quizá. Y cuando repara, tras salir de ese momento de paz, abre usted el móvil y tienes mensajes de: "¿Estás bien?", "¿Te ha pasado algo?", "¿Te has enfadado o qué?", "Llámame, que estoy preocupada". Una hora de silencio, una hora sin estar conectado, es suficiente para inquietar a los demás.

Lo digo aquí públicamente, para ver si así me "aconvenzo", que dirían Las Grecas. Voy a hacer todo lo posible por usar menos el móvil. Aviso a familiares y amigos. Si queréis algo, llamadme. Si no contesto los wasaps, es que estoy viviendo. Paseando. Leyendo. Escuchando música. Mirando por la ventana, aburrido. Cualquier cosa. No estoy enfadado con nadie. No estoy haciéndome el interesante. Sólo quiero tener la sensación de no ser esclavo de un aparatito tan útil como dictatorial. Tan importante como absurdo. Y poder sentarme a cenar sin la sensación de estar robándole tiempo al móvil, cuando debería ser justo lo contrario.





¿Qué hace Carlos Herrera con el móvil durante el programa?





Ya lo dice Antonio Agredano, parece que no se puede vivir con el móvil que constantemente 'interrumpe' nuestro día a día.

Pero, ¿qué piensa Carlos Herrera de todo esto?, ¿y qué creéis que hace el comunicador durante 'Herrera en COPE'? Esto es lo que le contaba algunos colaboradores del programa, aunque no quedaron muy convencidos

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado