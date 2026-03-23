Antonio Agredano y los famosos: "La celebridad es un disfraz que dura un par de noches"

En el baño con el Rey Felipe VI, en un rodaje con Nicolas Cage o con Serrat mientras te gasta una broma... nuestros Fósforos nos hablan de sus encuentros casuales con famosos y Antonio Agredano reflexiona sobre la fama.

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ESCUCHA AQUÍ 'CRÓNICAS PERPLEJAS' Celebridades, por Antonio Agredano | Crónicas Perplejas Crónicas perplejas Escuchar

Qué fugaz es la fama y qué difícil debe ser asumir esa brevedad. Dice un amigo que la frase que más molesta a un ex futbolista es «a los chupitos invita la casa». Que ese puñado de palabras te obligan a pisar la tierra. Que ya no eres presente sino pasado. Que tu presencia era una fiesta y ahora eres sólo una anécdota en el bullicio diario del restaurante.

Hay otra frase, que digo mucho, que el talento es la gestión del talento. Y dentro de ese gobierno de nosotros mismos está aprender a convivir con el olvido y con el fracaso. Con discos que nadie escucha y películas que nadie ve y libros que no son leídos. Que la celebridad es un disfraz que dura un par de noches. Que detrás de todo reconocimiento hay trabajo y frustración y, a veces, algo de fortuna.

A mis hijos les sorprende que muy de vez en cuando alguien me pare por la calle o me pidan una foto. «¿Esa quién es, papá?», me preguntan. «Alguien que escucha el programa de radio que hago por las mañanas», digo, con normalidad. Y no es humildad es saber que todo pasa. Que hoy estás aquí y mañana en otro lado. Que una cosa es el cariño y otra la trascendencia. Que habrá fotos que sustituirán a estas fotos y que estas crónicas serán de otro dentro de unos pocos años.

Como la carne es breve, a veces pienso en lo que dejaré aquí. Apenas somos el recuerdo de nuestras palabras y de nuestros actos. Somos ese fuego que agoniza en la madrugada, casi apagado, pero aún caliente. Da igual la fama, da igual lo alto que hayas llegado. Lo importante es permanecer, un ratito más, en el corazón de la gente a la que quisiste y te quiso, cuando ya no estemos aquí. Cuando el tiempo haya hecho su pausado y funcionarial trabajo.