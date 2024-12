'Crónicas perplejas': "La vida a veces escuece, pero otras veces guarda un puñado de instantes que se vendrán con nosotros cuando partamos rumbo a la eternidad"

En esta sección de 'Herrera en COPE', Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus 'Crónicas perplejas'.

Cuando mis hijos se acuestan, cuando el día ya prácticamente acaba, cuando solo me queda el sofá y vencer al sueño para ver, aunque sea el principio, de una película… antes de sentarme, voy a la cocina. Busco el bote de Nocilla en la despensa, lo destapo con cuidado, y le doy una buena cucharada. Hasta cierro los ojos y digo “mmmmmm…” como si fuera yo un niño grabando un anuncio en los años ochenta.

Qué placer. Allí de pie. En la clandestinidad paterna. Si la unto en el pan es que me gusta menos que esa cuchara llena. Estoy hablando ahora y me relamo de pensarlo. Ese sabor, así, a lo bruto, es como una persiana que cierra. Como el premio final a los esfuerzos, a las prisas, a las llamadas, a la puntualidad en la entrada y en la salida del colegio. Es un regalo que me doy. Algo absurdo, lo sé. Pero, especialmente si el día ha sido malo, es algo que me reconforta mucho.

Ya no tengo edad para la culpa. Como dice una amiga: “Las balas cada vez pasan más cerca”. Y pienso aprovechar cada minuto, cada sabor, cada amanecer y cada compañía. Sin complejos, sin explicaciones, sin escuchar a los amargados, sin permitir que nadie me diga lo que tengo que hacer. Tengo solo una vida y actuaré en consecuencia.

Nuestros días son piel y son paladar. Los placeres son algo tan natural como un jazmín creciendo en una valla o una araña balanceándose en su red. Y así pienso vivirlos. Con cercanía, con generosidad y sin miedo.

Porque somos lo que hemos vivido. Porque somos lo que lloramos pero también lo que nos hemos llevado pa´lante. Porque la vida a veces escuece pero otras veces guarda para nosotros los mejores sabores, los mejores recuerdos y un puñado de instantes que se vendrán con nosotros cuando partamos rumbo a la eternidad.