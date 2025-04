'Crónicas perplejas': "Aquella fotografía siempre estará a salvo en mi corazón"

En esta sección de 'Herrera en COPE' , Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus 'Crónicas perplejas' .

Una vez, de niño, salí en la sección de deportes del Diario Córdoba. En pequeñito. Debajo de los resultados y la clasificación de la liga en la categoría cadete. La foto, en blanco y negro, era así: yo tirado de culo, desencajado, mirando cómo el balón se colaba en mi portería y, frente a mí, un delantero rival con los brazos alzados, celebrando, feliz.

Mi padre la descubrió en el periódico y le hizo ilusión. Porque su hijo salía allí, en su lectura de cada mañana. Me llamó con júbilo. Me mostró la página. Yo la miré y sentí que el mundo se me caía encima. Paré mucho en ese partido, pero perdimos, por ese gol. Ese solitario gol sobre el albero. Ese gol que un fotógrafo que no recordaba detrás de mí, me robó.

Ese gol que ya quedaría para siempre en los polvorientos almacenes de una redacción. Imaginaba la fotografía en un cajón metálico y oxidado. Los periodistas enseñándose la foto unos a otros. “Mira este chaval, vaya gol”. Los escuchaba reírse incluso. Señalarme con el dedo. Aquel gol de la derrota. Mi primera imagen en un medio de comunicación, así: caído, vencido, humillado.

Luego he salido otras veces. Contando cosas, sacando libros, firmando artículos, satisfecho, orgulloso, sintiéndome leído y escuchado. Pero creo que ya mi vida quedó atrapada en aquella foto. En aquel gol. En ese instante último del balón sobrepasando la línea de cal.

Y ahora, a mi edad, con una buena parte del camino andado, pienso que está bien así. Que también soy lo que perdí. Que también soy los dolores minúsculos. Que también soy aquel chaval con la pelota arañada en las pupilas. Que muchos días gané, pero que nada importan las victorias o las derrotas. Estar arriba o estar abajo. Que lo importante es, sencillamente, seguir aquí.

Y poder mirar atrás. Y buscar esa foto. Buscar esa foto en mi antigua casa, en los cajones, en las estanterías, en los altillos. Y darme cuenta, pasados los años, de que ese niño, de que ese gol, de que esa tristeza fugaz, también son parte de lo que soy. Que aquella fotografía siempre estará a salvo en mi corazón.

