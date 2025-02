'Crónicas perplejas': "Es curioso que a esta edad, en la que creemos dominarlo todo, nuestro cuerpo siga mostrando su rebeldía"

En esta sección de 'Herrera en COPE', Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus 'Crónicas perplejas'.

No me gustan los sustos. Siempre he sido un poco hipocondriaco con el corazón. Mi abuelo Antonio tenía un corazón grande, pero frágil, y como todo el mundo me decía que me parecía mucho a él, siempre temí haber heredado su músculo. Lleno de amor, pero delicado y vulnerable.

Cuando tenía hipo intentaba esconderlo. No quería que nadie se me acercara por detrás y me gritara para quitármelo, que es lo que hacían los compañeros en el colegio. No quería que el corazón se me acelerara. Lo imaginaba como un órgano de cristal que cualquier sorpresa podría agrietar.

Luego ya de mayor probé con lo del vaso de agua bebido del revés y esas bobadas. La curiosidad y la ingenuidad humanas siempre van de la mano. Y menos mal que ya casi nunca tengo hipo. Me daba a veces con el alcohol, como uno de esos borrachines caricaturizados en los chistes. Pero ya ni eso.

Es curioso que a esta edad, en la que creemos dominarlo todo, nuestro cuerpo siga mostrando su rebeldía. Haciendo movimientos inesperados y no deseados. Como si quisiera recordarnos que no somos tan importantes. Que nuestro cerebro no todo lo puede. Retirar la mano cuando nos acercamos al fuego. Apretar los párpados ante un gran ruido. Cerrar el puño cuando estamos tensos. O hipar, de repente, y no poder pararlo.

El cuerpo es un mecanismo extraño. Una demostración de que somos endebles y caprichosos. De que hay zonas en nosotros mismos que no podemos controlar. De que algo queda en nosotros de aquellos animales ingobernables que fuimos.

