Antonio Agredano y sus problemas para conciliar el sueño en sus 'Crónicas Perplejas'

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus ‘Crónicas Perplejas’.

Aunque haya ido al baño tres veces antes de acostarme, en torno a las cuatro de la madrugada tengo que ir a hacer pipí. Esto de joven no te lo cuentan. Como duermo en calzoncillos, y estos días hace frío, atravieso los pasillos como Scott en la Antártida. Intento no hacer ruido. Uso el móvil de linterna para no despertar a los bambini. La escena es poco edificante. Pero lo peor viene ahora: Cuando vuelvo a la cama no me espera de nuevo el plácido sueño, sino esa cosa tan adulta que es darle vueltas a la cabeza.