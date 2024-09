La sorprendente anécdota de José Coronado en la que estuvo a punto de morir: "Inconsciente de mí"

Ahora que llega el frío, hay pocos planes mejores que ver una buena película de suspense. "Puntos suspensivos" cuenta la historia de un exitoso escritor de novelas de misterio, que firma con el pseudónimo de Cameron Graves. Y mientras escribe su próximo libro, en un chalet, recibe la extraña visita de J, que es José Coronado.

El actor madrileño ganador de dos premios Goya ha estado en 'Herrera en COPE' para hablar con Alberto Herrera y Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y TRECE, sobre la película, sus comienzos y una curiosa anécdota que podría haber terminado en desgracia.

La película para José Coronado

El actor explica que la película tiene "giros inesperados, continuos. A mí lo que me encanta de esta película es que recuperamos ese cine de suspense de antes, de Agatha Christie, de Hitchcock... Es un thriller psicológico".

Continúa comentando que "no hay acción, no hay grandes persecuciones en coche, no hay violencia. Las armas con las que pelean estos actores son la palabra y la inteligencia. Y además, invitando al espectador a que solucione el rompecabezas que les proponemos".

VERTICE 360 La película 'Puntos suspensivos' llega a los cines el 20 de septiembre

Pero aclara que también es una obra que "tiene mucho sentido del humor y la gente está muy entretenida viendo cómo se mata, pero con una sonrisa a la boca".

"un tipo perverso" y "el acierto del director"

El propio Coronado describe su personaje como "alguien al que se aburre mucho en la vida. Es un pobre niño rico que le gusta transgredir las normas, rebasar todos los límites y jugar con los seres humanos. Es un tipo perverso".

David Marqués es el director de la película y, para José Coronado, uno de sus grandes aciertos ha sido que la historia "no está contada cronológicamente, linealmente, sino que hay saltos en el tiempo que complican todavía más el resolver el acertijo para el espectador".

Paracaídas e inconscientes, mala combinación

Alberto Herrera le ha preguntado a Coronado por su curiosa anécdota en la que casi pierde la vida:

"Fue en Ampuriabrava. Con unos amigos de la noche, por supuesto, y unos tenían un aeródromo ahí en Rosas, en Ampuriabrava, y me dijo, '¿ah, pues quieres saltar?' Nos cogimos los coches, cuando salimos de Pachá y llegamos a Ampuriabrava".

"Me pusieron una mochila en la espalda y dijo, 'pues venga', pues, ¿qué tengo que hacer? 'Nada, poner los pies juntos cuando caes'. Ese fue bien, porque era automático. Pero imbécil de mí, inconsciente de mí, dije, no, no, pero yo quiero volar, yo quiero ser yo el que abra. Y los inconscientes mucho más que yo, de mis amigos me dijeron, vale, pues venga, pues tírate".

"Y efectivamente me tiré, empecé a tirar de la anilla y no se abría. Y yo qué sé quién me iluminó, si fue Dios o quién fue, pero recordé que me habían dicho que había un paracaídas de seguridad ventral que llevabas en el estómago y tiré de ahí como pude tirar del cinturón del pantalón. Pero el caso es que se abrió esa campanita que me astilló dos costillas, porque es una campana pequeña. Pero, pero bueno, llegué a la tierra y me puse a besarla como si fuese el Papa".

El secreto de Coronado para dejar de fumar

En 2017, José Coronado tuvo un ataque al corazón y, a partir de ese incidente, dejó de fumar. Asegura haber encontrado el secreto para hacerlo:

Europa Press José Coronado posa con el Goya a Mejor Actor de Reparto por 'Cerrar los ojos',

"Pues entender que ya no mola. Antes sí molaba, en el siglo XX molaba, cuando veías a los hombres de Malboro, a Humphrey Bogart, las mujeres... Todo, era todo seductor. Pero ahora ya no mola, entonces dices, pues venga".

Desde hace un año y dos meses asegura no haber dado ninguna calada y explica que si le tocase interpretar un personaje que sí fumase, "intentaría cambiarlo por otro tipo de vicio, y si no, pues recurrir a esos pitillos que se fuman en teatro que dan asco y que todavía te llevan a no volver a caer bajo ningún concepto".