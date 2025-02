El síndrome de Cotard, la enfermedad neurológica que puede ser la 'llave' para la cura del Alzheimer

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que como mínimo, debemos dormir entre 7 y 9 horas al día.

Aunque para algunos pueda resultar complicado cumplir este mínimo, la ciencia hace esta recomendación porque si no dormimos lo suficiente se pueden desarrollar enfermedades relacionadas con la depresión, el corazón, la demencia.

En 'Herrera en COPE' hemos puesto el foco en el sueño y en los problemas que puede provocar dormir mal, de la mano de Jorge Alcalde en nuestra sección de ciencia.

"La vida contemporánea nos empuja a dormir por debajo de asumbral de las 8 o 9 que algunos expertos consideran lo adecuado. Estudiar el cerebro mientras dormimos es una fuente de información brutal.

Primero porque se está descubriendo mucho de lo que supone el sueño para el ser humano. El sueño no es descansar, no es pérdida de tiempo. Es todo lo contrario.

El sueño es un momento en el que se ha descubierto recientemente que el cerebro se reconecta, se reconstruye, elimina toxinas de toda la basura que han ido generando las células durante el día en su actividad diaria, se va eliminando en las fases de descanso del sueño. Por eso no dormir tiene esos efectos para la salud", comienza resaltando Alcalde.

insomnio familiar letal

Por un lado, el divulgador científico habla del llamado 'insomnio familiar letal': "Se ha descubierto muy recientemente que algunas familias en el mundo, muy pocas, en España hay solamente 70 personas que lo padecen. Tienen un gen que heredan de padres a hijos y que les combina a no dormir prácticamente más de 3-4 horas diarias y además no duermen en fase REM, en la fase regenerativa, en la de descanso.

Es una enfermedad que no tiene cura, que no se sabe cómo detener y que produce la muerte irremediablemente. Gracias a esta investigación es como se ha descubierto cuán importante es el sueño para nuestras vidas".

Agnosia visual

Otra de las patologías asociadas al sueño es la agnosia visual: "En este caso, la gente que lo padece, por ejemplo, no reconoce rostros. Puede reconocer cualquier cosa, pero no rostros humanos. No los ve, directamente no los ve. En el caso más dramático, es el hombre que entró a la consulta de Oliver Sacks en los años 80 y confundió a su mujer con un sombrero literalmente.

Al salir de la consulta intentaba ponerse a su mujer en la cabeza como si fuese un sombrero. En vez de ver seres humanos, veía sombreros. Esto le ocurre a la mente. Lejos de ser un fenómeno desdeñado por la ciencia, desde el neurólogo como este de Oliver Sacks, hemos descubierto que precisamente en esos casos, es donde más podemos aprender de cómo funciona nuestro cerebro, en los casos más extremos".

La ciencia se afana en conocer a fondo a nuestro cerebro

Síndrome de Cotard

Por último, Alcalde explica el 'Síndrome de Cotard': "Es uno de los posiblemente más dramáticos que pueda haber. Las personas que lo padecen, que por cierto no es una enfermedad mental, es una enfermedad neurológica de desconexión de las áreas visuales y del reconocimiento de nuestro cuerpo, creen que están muertas. Ven que su cerebro funciona y su cuerpo no funciona.

La ciencia no sabe exactamente por qué se produce este fenómeno, que es más habitual de lo que creemos, por desgracia, pero está investigando mucho a las personas que lo padecen porque posiblemente en su cerebro esté el secreto de algunos deterioros que nos puedan llevar a la cura de enfermedades como la Alzheimer. No conocemos muy bien por qué se produce la Alzheimer, pero ¿y si estudiamos un cerebro radicalmente diferente a nuestro y nos da la pista de la curación?"