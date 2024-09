Sezar Blue, en Herrera en COPE: “Tuve que demostrar con un vídeo a Hacienda que me comí todo lo que venía en una factura”

Sezar Blue tiene cientos de miles de seguidores en redes sociales. Lleva un tiempo siendo una persona muy conocida. Sale casi todas la noches en la tele tocando la guitarra.

Además, es prescriptor gastronómico y creador de contenido en redes sociales y, además, es amigo de varios compañeros de la Cadena COPE.

Sezar Blue ha visitado este martes a Alberto Herrera, al que ha confesado que “a mí lo que me gusta es recomendar, restaurantes, bares...”

El influencer ha relatado que “empecé en youtu be con videos de música, de mis canciones. Pero no me hice millonario con ello. Pasó el tiempo e hice un video en facebook explicando el valor de una fotografía. Un amigo lo vio y me propuso hacerme un canal de youtube sobre ello. Su hermano también me dijo lo mismo... y dos personas que son prestigiosos en sus campos y me dijesen lo mismo me hizo pensar... así que me decidí a abrir ese canal”.

Sezar reconoce que “fui el primero en subir un video mostrando el bar, la carta y cómo te presentan los platos. Así poco a poco, hasta el día de hoy en el que se ha convertido en mi profesión”

El youtuber ha contado que “ha venido Hacienda a preguntar y me ha quitado como gasto un montón de facturas porque no se creen que sea solo de una sola persona. He tenido que demostrar con vídeos que yo como todo eso”

Sobre la publicidad encubierta, ha explicado en Herrera en COPE que “yo conozco a dos amigos que nunca han cobrado por recomendar. Pero más allá de estos, no conozco ningún otro que no haya hecho alguna colaboración con algún restaurante. Pero no me gusta y por eso no he hecho nunca recomendación remunerada con restaurantes”

Sobre su vida persona, Sezar Blue ha reconocido que “me gusta viajar con mi madre, es una buena compañera de viaje. Debería ser obligatorio compartir las experiencias con los padres”.

Por último, ha hablado del bulling y de cómo los sufrió de pequeño: “Ahora son otros tiempos y la violencia es otra. Pero lo que más me duele es que en vez de avanzar, se ha retrocedido. Los políticos no hablan de ello. Tengo tres niños y veo que las cosas siguen igual, o peor”.