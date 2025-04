¿De dónde sale el dinero para pagar el entierro del Papa? Esto es lo que dejó escrito Francisco en su testamento

"Es un día de pena, de orfandad. Roma está huérfana", con esta frase definía el periodista Javier Martínez Brocal la situación que se vive en Italia tras la muerta del Papa Francisco.

Brocal ha charlado con Alberto Herrera para explicar por qué es tan importante la muerte de un pontífice, cómo se celebra la reunión entre los cardenales y otros detalles curiosos tras el fallecimiento de Francisco, cómo de dónde sale el dinero para pagar su funeral.

"Veíamos al Papa muy mal ya los últimos días, pero es como si no quisiéramos creer que estaba tan mal. Era evidente que estábamos viviendo sus últimos días, pero no estábamos tan convencidos de que el final era inminente. Pero sí, el domingo, cuando estaba el Papa pasando con los compañeros, decíamos, este Papa móvil tiene sabor de despedida. El Papa nos estaba diciendo adiós", ha comenzado explicando en 'Herrera en COPE'.

Brocal ha recordado que su primer encargo al llegar al Vaticano fue preparar la cobertura de la muerte de Juan Pablo II, que ya en septiembre de 2003 estaba enfermo, pero que no falleció hasta abril de 2005.

"Es curioso cómo cada Papa tiene su estilo y también cómo cada Pontificado termina de un modo tan coherente con el estilo del Papa a lo largo de su Pontificado. El Papa Francisco ha querido morir con las botas puestas, pero al mismo tiempo cerca de la gente", ha añadido.

En cuanto a la importancia de la muerte de un Papa, ha destacado que "marca el final de una etapa de la Iglesia Católica en el que se marcan directrices que tocan la vida y el corazón de muchísimas personas".

Y es que, además de líder religioso, el pontífice es un líder político. "Sus decisiones nos afectan a todos y el fin del Pontificado significa también un punto y aparte", ha recordado Brocal.

las claves del testamento de francisco

Por otro lado, Alberto Herrera ha querido conocer los detalles del testamento de Francisco, que salía a la luz horas después de su fallecimiento. En él, ha dejado escrito cómo se va a pagar su entierro, en un gesto que muestra una vez más su personalidad.

"Estoy riendo mucho estos días recordando el estilo de Francisco y ayer leyendo el testamento decía, este es el Papa Francisco. Igual que cuando fue elegido Papa dijo, mira, me voy a pagar yo mi hotel. No quiero pesar a las arcas de la Santa Sede.

Que en el testamento diga, ya he buscado uno que pague mi tumba. No os tenéis que preocupar, que está todo pagado. Es un modo de decir, yo no quiero ser un peso para nadie. A mí me parece una de estas bromas del Papa Francisco. Es muy divertido".

Papa Francisco

Y es que, Francisco dejó escrito que "los gastos para la preparación de mi entierro serán cubiertos por la suma del benefactor que he dispuesto", una persona anónima que asumirá los costes de dicho momento histórico.

la reunión de los cardenales

Tras la muerte de un Papa, se pone en marcha toda una maquinaria que comienza con la reunión que ya está en marcha entre los cardenales: "Mientras que el poder administrativo está en el Cardenal Camarlengo, el gobierno de la Iglesia está en manos del colegio de Cardenales, que no puede tomar decisiones importantes.

La primera decisión que ya han tomado es cuando son trasladados los restos, que será mañana a las 9 de la mañana, la segunda, la hora y el lugar del funeral, aquí en la Plaza de San Pedro, el sábado a las 10 de la mañana.

Antes han hecho un juramento que es el de guardar secreto de todo lo que se refiere a la elección del próximo Papa, que es su principal responsabilidad. Estas reuniones son muy importantes porque participan todos los Cardenales, también los mayores de 80 años.

Y aquí van fijándose en cuáles son las prioridades del mundo y las prioridades de la Iglesia para diseñar el perfil del próximo Papa. En el conclave solo pueden votar los menores de 80. Entonces, solo podrán votar 135 Cardenales. Y la idea es que el Papa sea uno de ellos, pero yo creo que en estos últimos años, lo que yo he visto en el Vaticano es que hay siempre sorpresas".

el cardenal que podría no votar en el cónclave

En este sentido, hay un tema pendiente que podría obtener respuesta cuando los cardenales sepan si Francisco dejó alguna indicación para ellos: "Hoy vamos a conocer si los cardenales han recibido alguna indicación del papa ligada al conclave.

Por ejemplo, hay un tema que está pendiente que es si el cardenal Becciu podrá o no participar en el conclave y es posible, o a lo mejor no, que el papa Francisco haya dejado indicado algo y eso lo vamos a saber en estas horas".

¿Es posible que haya un papa español?

Por último, ha respondido a la pregunta de si es posible que el próximo Papa sea español: "Claro que hay posibilidades porque hay varios cardenales y la verdad es que no lo digo por amor patrio, pero el nivel de los cardenales españoles es muy bueno.

Lo que pasa es que para elegir al papa los cardenales no parten del currículum de los candidatos, sino de las necesidades de la iglesia y del mundo. Fíjate ahora con la situación mundial, la guerra en Europa, la guerra en Tierra Santa, la polarización, hace falta un Papa que responda creíblemente y que sirva para contener y de alguna forma hacer un contrapeso a estas situaciones que están rompiendo la convivencia".