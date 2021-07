Recordamos a la primera joven médico fallecida por la covid: “No creíamos que la gente joven fallecería”

Este 15 de julio en el que se ha rendido homenaje en la Plaza de la Armería del Palacio Real a los fallecidos por la covid, especialmente a los sanitarios fallecidos por la enfermedad, en ‘Herrera en COPE’ recordamos a Sara Bravo.

Sara era una doctora que trabajaba en el Centro de Salud de Mota del Cuervo, Cuenca. Fue de las primeras en contagiarse y de las primeras médicos en fallecer, en marzo de 2020. La primera doctora joven, con tan solo 28 años, que fallecía por el coronavirus.

Su amiga y compañera Mercedes Sánchez la recuerda emocionada en este día tan especial “la perdimos en la primera ola”.

Días de incertidumbre, dolor, tristeza, trabajo mucho trabajo… “lo pasamos fatal y lo seguimos pasándo fatal” dice Mercedes recordando aquellos momentos en los que “empezamos a ver muchos casos ya a final de febrero, teníamos la certeza de que ya había muchos casos que fueron empeorando pasados 8-10 días”.

Asegura Mercedes que “nosotros sabíamos que nos íbamos a infectar también porque no teníamos las medidas de protección necesarias y suficientes”. Y así fue, la primera en caer fue Sara y “en esos días caímos enfermos la mitad del equipo” cuenta Mercedes que no pensaba lo que sucedería con su compañera días más tarde porque “nos decían que fallecerían las personas mayores de 65 años y con algún factor de riesgo pero no los jóvenes”.

“Cuando vimos que Sara enfermó, al saber que estábamos tan expuestos caso tras caso, pensábamos que la gente joven no fallecía. Pero la sorpresa fue que una médicos de 28 años, sin ningún factor de riesgo demasiado importante, falleció”, relata Mercedes.

Recuerda Mercedes la situación de aquellos primeros días en los que la “atención primaria también lo pasamos mal, venía mucha gente que no quería ir a los hospitales porque no querían morir allí solos, atendíamos a mucha gente por teléfono, se nos han muerto en domicilios…”.

Una situación distinta a la que están viviendo ahora, aunque siguen recibiendo casos porque “esto es ola tras ola” dice Mercedes que destaca que “ya hay algún paciente que fallecido tras haber recibido las dos dosis de la vacuna”.