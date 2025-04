La reacción de Carlos Herrera al regreso de Raphael a los escenarios tras sus problemas de salud: "El anuncio"

Raphael volverá a subirse a un escenario. Lo hará en menos de dos meses, en una gira que lleva por título 'Raphaelísimo' y que arranca después de los problemas de salud del cantante, por los que tuvo que hacer un parón en su agenda.

Ha sido el propio artista el que ha anunciado el regreso a través de sus redes sociales, en un mensaje muy esperado para todos sus seguidores.

El mensaje de raphael

Comenzaba el mensaje recordando el problema médico sufrido: "Queridas amigas, queridos amigos. Como muchas y muchos sabéis, durante los últimos cuatro meses he estado siguiendo un tratamiento médico debido al linfoma cerebral que se me diagnosticó. Con enorme emoción, puedo deciros que me encuentro muy bien y profundamente agradecido".

Se refería entonces a aquellos que le han cuidado, desde los sanitarios hasta su círculo más cercano y todos sus fans: "Al Hospital 12 de Octubre, al Hospital Clínico San Carlos y a toda la sanidad pública, por haberme cuidado con una entrega, profesionalidad y humanidad ejemplares.

A mis amigos, compañeros de profesión y a los medios de comunicación, gracias también por tanto cariño. Y, por supuesto, gracias a vosotros: mi público. Por cada mensaje, por cada pensamiento y por estar ahí incluso en la distancia".

Por último, llegaba la noticia más esperada, la fecha de su vuelta: " Con una ilusión inmensa, hoy puedo anunciar que el próximo 15 de junio retomaré mi agenda. Quiero devolveros, en forma de canciones, todo el cariño que me habéis dado durante este tiempo".

Un mensaje que compartía a través de sus redes sociales junto a una imagen en la que puede verse al cantante con una gran sonrisa y visiblemente buen aspecto.

La reacción de carlos herrera

La vuelta de Raphael se ha colado en 'Herrera en COPE'. Ha sido María José Navarro la que ha querido comentar la noticia con Carlos Herrera en su sección 'lo que hace ruido'.

El comunicador no podía ocultar su alegría por el regreso del cantante y es que él mismo había visto este miércoles un cartel anunciando uno de los conciertos de su gira. "Yo ayer en Murcia veía ya el anuncio de 'Raphaelísimo', que su gira de este año, allí es la fecha de octubre", comentaba Herrera.

Alamy Stock Photo Raphael en uno de sus shows

Es alucinante, es que es un titán, no es de este mundo", añadía Navarro, a lo que Herrera reforzaba la idea de que se trata de un "titán" y es que a sus 81 años y pese a sus problemas de salud, regresa con más fuerza que nunca.

Raphael, ingresado de urgencia

El cantante ocupaba muchos titulares el pasado mes de diciembre, cuando tuvo que ser ingresado de urgente tras sufrir un accidente cerebrovascular cuando se encontraba en el plató de 'La Revuelta' grabando un especial para Navidad.

El artista, de 81 años, se encontraba en plena grabación del programa cuando los servicios de emergencias recibían un aviso alertando de que una persona de unos 80 años de edad había sufrido un fallo cardiovascular en la calle de las Tres Cruces, donde se ubica el teatro.

Tras la llegada del servicio de emergencias, el cantante era trasladado urgentemente al Hospital Clínico San Carlos, donde permanece ingresado actualmente a la espera de un diagnóstico definitivo.