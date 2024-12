Carmen Lomana revela que habló con Natalia Figueroa, la mujer de Raphael, durante su hospitalización

Un sábado más, Carmen Lomana ha sido fiel a su compromiso con los oyentes de Fin de Semana y no faltado a la 'Hora Lomana' para abordar cuestiones de última hora de los famosos y para dar consejos de buenas costumbres y educación.

En esa última hora de los famosos, Carmen ha tratado el estado de salud de su amigo Raphael que ayer recibía el alta hospitalaria tras permanecer 10 días ingresado por un linfoma cerebral primario, descubierto durante su permanencia en el Doce de Octubre.

"Raphael va a salir adelante porque es imbatible, ha superado un trasplante de hígado y ahí sigue", dice la Lomana que ha subrayado que habló con Natalia Figueroa, la mujer del cantante, durante los días que ha estado hospitalizado y la escuchó tranquila.

"No nos asustemos mucho, no es tan grave, probablemente le van a poner un tratamiento de quimio", ha revelado.

La pareja de ana mena y óscar Casas

Carmen ha repasado junto a Cristina López Schlichting algunas de las nuevas parejas que han surgido este 2024, sobre todo en las últimas semanas como la que han formado la cantante Ana Mena y el actor Óscar Casas.

"Me alegro por Ana que es una persona maravillosa y muy buena amiga y este chico no le conozco, pero es muy guapo" y, sin embargo, no se ha alegrado tanto con la posible vuelta de una pareja también muy joven compuesta por una cantante también, Aitana, con el actor Miguel Bernardeau, hijo de la también actriz Ana Duato, "me importa un comino".

"No puedo hacer voluntariado, pero sí ayudar económicamente"

La influencer deja claro, cuando estamos a punto de despedir el 2024 y recibir al nuevo año 2025, que no le pide nada al año nuevo "nada, doy gracias de lo que tengo y pido lo que todos, salud porque lo demás viene por agregado".

Salud para seguir ayudando a los demás, "ayudo económicamente con lo que puedo", reconoce que no hace voluntariado "ahora no puedo, cuando nadie me conocía iba incluso a un psiquiátrico, pero ahora irían a hacerme fotos".

Y en esa ayuda económica que presta ahora se ha centrado en ayudar a los afectados por la DANA, "he apadrinado un comercio, a un tapicero en Benetúser en Valencia y voy a ir a verle para que pueda volver a comenzar con su negocio. Me ha dicho lo que necesita y es una cantidad que cualquier podría aportar. Necesita para volver a comenzar 5.000 euros".