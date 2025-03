La reacción de Carlos Herrera al descubrir que el actor Juan José Ballesta ha sido exculpado de agresión sexual: "La verdad que..."

El actor Juan José Ballesta ha sido exculpado de agresión sexual, después de que la jueza haya visto contradicciones en la denunciante y haya decidido dar carpetazo a la causa.

El actor, que lleva más de un año tratando de encontrar trabajo, sin éxito, ha roto su silencio tras la decisión de la justicia. En una rueda de prensa, se ha acordado de su familia, por la que se alegra especialmente.

Ballesta ha ofrecido una rueda de prensa junto a su abogada, Beatriz Uriarte. El actor ha relatado el "infierno" que ha vivido durante este tiempo: "No te lo imaginas, lo he pasado fatal. Y más yo, como soy de buena gente, que a todo el mundo me gusta ayudar, que yo hablo con todo el mundo por la calle.

Lo he pasado muy mal, muy mal. Los primeros días yo no quería ni salir de casa. Mi madre me decía: 'Sal de casa, tú no has hecho nada, hijo, la cabeza bien alta. Todo el mundo te conoce, siempre has sido muy transparente'. Digo, ya, mamá, pero la gente que no me conoce... la gente que me mira así, con esas miradas de maldad, cuando yo soy todo corazón. Uf, qué mal lo he pasado, lo he pasado fatal".

EFE Juan José Ballesta

lAS PALABRAS DE SU HIJO

Ballesta ha explicado que la situación también ha afectado a su hijo mayor, de 17 años: "A mi hijo, ayer cuando se lo conté, igual, estaba trabajando en el desguace, que ahí está trabajando como un campeón, y estoy súper orgulloso de él. Y, igual, contándoselo a los amigos, pegando saltos: 'Qué bien, papá, qué bien, papá, qué bien'.

Luego me llamó: 'Papá, qué contento, qué contento, pero mañana otra vez en la tele, tío'. Digo, 'pero para bien, hijo, no te preocupes'. Estaba preocupado el pobre. Juanjito lo ha pasado muy mal también, imagínate. Un chaval llega al parque y todos los colegas le preguntan: 'Oye, que tu padre... oye, que tu padre...'. Ha sido un alivio también para Juanjito, para toda mi familia y para todos los que me han apoyado".

Más de un año sin trabajo

Más allá de las palabras para su familia, el actor ha asegurado que esta denuncia le ha cerrado muchas puertas en el ámbito profesional y ha revelado cómo ha tenido que buscarse la vida en este tiempo: "Casi un año y pico muy, muy duro para mí. Me ha cerrado muchas puertas a muchos trabajos.

Luego, a nivel psicológico y mental, lo he pasado muy mal, pero bueno, la verdad siempre sale y muy agradecido a todos los que me han apoyado en todo momento. He estado trabajando en un software de hostelería, en servicio Cubar, que son cartas digitales. No he parado de trabajar montando pantallas de red y con el software".

Alamy Stock Photo Juan José Ballesta

Pese a todo lo vivido, Ballesta ha afirmado que no tomará acciones legales contra la mujer que le denunció: "Que no pasa nada, que todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Cada uno es como es. Tú me conoces bien, tú sabes que yo tengo mi propia personalidad, mi propia manera de moneda de pago y yo soy buena gente, y ya está.

Lo hecho, hecho está. Los perdono a todos, lo importante es que se aclare y volver a retomar mi vida, que es lo que quiero. Yo, como soy, no voy a ir en contra de nadie porque si la chica se decía que tenía problemas, lo que no voy a hacer es echarle más problemas".

La reacción de Carlos Herrera

María José Navarro ha querido compartir la noticia con Carlos Herrera y los oyentes de su programa en su sección 'Lo que hace ruido'. Tras escuchar parte de las palabras de Ballesta, el comunicador no ha dejado pasar la ocasión para alegrarse por la noticia.

"Que bien, la verdad. Hay que alegrarse de estas cosas", comentaba Herrera. Al tiempo que Navarro destacaba lo "majo" que es el actor y lo mal que lo debido pasar con esta "pesadilla".