Quique Bassat, epidemiólogo: “Estamos en una situación de altísimo riesgo con una pandemia fuera de control”

El ritmo de contagios sigue subiendo de manera acelerada y aunque la vacunación también aumenta de manera considerable, sin embargo, “debemos preocuparnos” por esta situación como expresa el epidemiólogo Quique Bassat en ‘Herrera en COPE’.

Aunque “es cierto que la trascendencia clínica de los miles de casos que estamos viendo a diario es mucho menor que en horas previas, pero no quita que estemos en una situación de altísimo riesgo, con unas cifras disparadas y con una pandemia absolutamente fuera de control”, advierte el epidemiólogo.

Señala Quique que “lo que asusta es la velocidad a la que estamos subiendo.Da miedo imaginarlo porque llevamos más de 40.000 casos en las últimas 24 horas y se acerca a los peores registros durante la totalidad de la pandemia”.

Para el epidemiólogo esta situación se debe a la combinación de múltiples factores “es cierto que el ritmo de vacunación es muy buena, casi llegamos a mitad de la población totalmente vacunada, pero eso no es suficiente porque tenemos una variante mucho más infecciosa que a que nos hemos enfrentado. Hemos sido muy flexibles a la hora de ir desescalando las medidas de prevención y las hemos liberalizado muy ágilmente, y eso no ha sido bueno”.

Preocupan los jóvenes que “ahora mismo concentran, sobre todos los de 15 a 29 años, la gran mayoría de las nuevas infecciones”, una situación que para el epidemiólogo se debe a tres factores “no están vacunados, tienen mayores actitudes de riesgo, y son los que tienen menor recepción de miedo al virus; la combinación de estas tres cosas es el cóctel perfecto de esta situación que estamos viviendo”.

Para Bassat será “un verano movidito y seguiremos teniendo muchos casos hasta que las restricciones empiecen a hacer su efecto. Las próximas dos semanas serán críticas para ver si seguimos de subida o empezamos a bajar”.

LAS VACUNAS NOS PROTEGEN PERO NO SON INFALIBLES

Sin embargo, destaca Bassat que “si lo fiamos todo a la vacunación seguiremos yendo por detrás del virus” y así lo demuestra lo que ocurre en países como Gran Bretaña e Israel “que están más avanzados que nosotros y nos demuestran que a pesar de tener un porcentaje muy amplio de la población vacunada, no estamos teniendo esa inmunidad de rebaño de la que tanto se ha hablado”.

La vacuna nos protege de enfermar gravemente

Advierte el epidemiólogo que “las vacunas tampoco son infalibles aunque tienen eficacias altísimas” y lanza Bassat el siguiente mensaje a la población “la vacuna nos protege de enfermar gravemente y eso es lo fundamental”.

Recalca el epidemiólogo que “la vacuna nos protege contra la infección, pero a pesar de estar adecuadamente vacunados podemos infectarnos e infectar a quienes nos rodean si no nos cuidamos”.

De hecho, hay casos de personas que han sido vacunadas totalmente y se han infectado o reinfectado “pero de momento son pocos casos” pero, sin embargo “en personas que han recibido una sola dosis de la vacuna, sí hay más casos”

Considera Bassat que “probablemente no lleguemos a alcanzar la inmunidad de rebaño, en países como Israel el 85% ya está vacunada y de sobra han pasado el nivel del 70% que se había establecido como el potencial para esa inmunidad de rebaño. Estamos viendo que el resto de personas no vacunadas no están bien protegidas, y por lo tanto por culpa de estas variantes más infecciosas, esa inmunidad de rebaño queda más lejos, necesita un porcentaje de la población vacunada más alta”.

VUELTA A LAS RESTRICCIONES PARA FRENAR LOS CONTAGIOS

Si no hacemos algo más que las vacunas seguiremos empeorando

Como ha señalado anteriormente Bassat, las medidas restrictivas son fundamentales para frenar los contagios, por eso considera necesario “dar marcha atrás en cuanto a las restricciones, empezar a establecer medidas que limiten la posibilidad de grandes aglomeraciones, de grades grupos de personas que se reúnan sin medidas de control, restablecer algún tipo de toque de queda en aquellas provincias que están peor”, advirtiendo que “si no hacemos algo más que las vacunas seguiremos empeorando”.

“No tenemos más remedio que volver a algún tipo de restricción de movimiento y el toque de queda ha demostrado que funcionaba bien”, señala Quique.