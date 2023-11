El producto que se está poniendo de moda en España y que pone en riesgo a tu corazón

"Si yo le digo: bolsita de nicotina. Colóquesela entre el labio y la encía durante no más de treinta minutos. ¿Sabe a lo que me refiero?", plantea Alberto Herrera a los oyentes de 'Herrera en COPE'.

Se trata de un formato novedoso y dicen que atractivo, pero no nos engañemos: es nicotina y genera adicción. Lo venden con sabores y esas bolsitas están inspiradas en un producto derivado del tabaco que es muy popular en Suecia.

García Muñiz explica que, curiosamente, solamente es legal en ese país. Cuando los turistas llegan a Estocolmo no dan crédito. "He visto desde niños hasta adultos. Acabo de hablar con un sueco y me ha dicho que el 70% del país lo consumía y es totalmente ilegal en toda la Unión Europea", contaba en un vídeo uno de esos turistas.