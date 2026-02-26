Patricia Abad, directora de Recursos Humanos: "Es complicadísimo encontrar a gente en esta área; es un sector por debajo del 2%; necesitamos ingenieros"

En el marco de la programación especial '¿Cómo trabajamos en España?', la cadena COPE ha analizado los cambios en el mercado laboral, donde destaca una nueva realidad: dos de cada cinco jóvenes de la Generación Z (entre 18 y 28 años) dejan su trabajo antes de cumplir el primer año. Para entender este fenómeno, Alberto Herrera ha entrevistado en 'Herrera en COPE' a Patricia Abad, directora de Recursos Humanos en Idener, una empresa de ciencia de datos e inteligencia artificial cuya plantilla tiene una media de edad de 25 años.

El teletrabajo y la flexibilidad, innegociables

Según Abad, ha habido un "antes y un después de la pandemia", que permitió a muchos probar por primera vez el teletrabajo y una mayor conciliación. Aunque los beneficios son claros, la experta, con siete años de experiencia en selección, ha notado que los más jóvenes no siempre los exigen de forma activa.

"Veo que la gente más joven quizá no sabe cómo pedir exactamente lo que quieren", asegura. Por ello, en su empresa son proactivos y exponen desde el inicio la cultura de trabajo con "bastante honestidad".

El 'salario emocional' frente a la crisis de la vivienda

La demanda de un mayor equilibrio personal tiene profundas raíces económicas. "Somos una generación que le cuesta mucho poder comprar una vivienda", explica Abad. Esta dificultad ha provocado un cambio de mentalidad: "Ya que voy a dar mi vida y mi esfuerzo, por lo menos, si no me puedo comprar una casa, que pueda conciliar", razona la experta sobre el sentir de los jóvenes.

Alberto Herrera junto a Patricia Abad, directora de Recursos Humanos en 'Idener'

Aquí es donde entra en juego el llamado 'salario emocional'. Aunque la retribución económica gana peso con los años, Patricia Abad sostiene que no es el factor principal al empezar. Gracias a ofrecer proyección profesional, flexibilidad horaria, modalidad híbrida y retos constantes, Idener presume de tener "bajos ratios de rotación para lo que es el mercado actual".

La batalla por el talento y el riesgo de la sobrecualificación

La situación del mercado laboral es especialmente tensa en ciertos ámbitos. En el sector TIC, el paro de los ingenieros "está por debajo del 2 %", lo que lo convierte en un escenario "complicadísimo" para las empresas. "Ahora mismo es más exigente para la empresa que para el candidato", afirma Abad, quien lamenta que es difícil "llegar al buen talento" en un mundo con "sobreinformación" y "mucho ruido".

Patricia Abad, directora de Recursos Humanos en 'Idener'

En contraposición, otros perfiles se enfrentan al problema de la sobrecualificación. Abad coincide en que en sectores como la administración de empresas, la experiencia es a menudo más importante que la acumulación de títulos. Su consejo para los jóvenes es claro: entrar en el mercado laboral y "cualificarse conforme se va avanzando", ya que las herramientas necesarias se aprenden sobre la marcha en un entorno que cambia continuamente.

Finalmente, la directora de RRHH destaca una nueva prioridad que ha ganado protagonismo: la salud mental. En Idener fueron pioneros al ofrecer "sesiones de psicología" como uno de los primeros beneficios para su equipo. "Que sepan que la empresa se preocupa por su salud mental y que no sea una desvinculación de lo que es la empresa y la persona, sino que nos interese el crecimiento que está haciendo y que esté bien, creo que lo valoran mucho", concluye.