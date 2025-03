Pablo Alborán y su secreto para gestionar el éxito: "No es la meta"

El cantautor español Pablo Alborán ha visitado este lunes el estudio de Herrera en COPE para hablar sobre su nuevo disco, su trayectoria y los desafíos personales y profesionales que ha enfrentado en los últimos años. Alborán ha compartido detalles inéditos sobre su proceso creativo y cómo ha aprendido a disfrutar más de la música sin las presiones del éxito.

"Este disco es un reflejo de mi madurez como artista y como persona. He aprendido a no obsesionarme con la perfección y a dejarme llevar por lo que siento en cada momento", ha asegurado el cantante malagueño. Alborán ha explicado que este álbum representa una evolución natural en su estilo, con letras más personales y sonidos más frescos y arriesgados.

Uno de los temas que más ha impactado a sus seguidores es su capacidad para transmitir emociones a través de la música. "Sigo escribiendo desde la verdad, desde mis experiencias y mis sentimientos. Creo que eso es lo que conecta con la gente", ha afirmado. Según el artista, la autenticidad sigue siendo su sello personal, aunque ahora se permite experimentar con nuevos géneros y fusiones.

Durante la entrevista, también ha hablado sobre la importancia de la libertad creativa y de disfrutar el proceso sin la presión de cumplir expectativas externas. "Al principio de mi carrera, me preocupaba demasiado lo que los demás esperaban de mí. Ahora me permito hacer lo que realmente me apetece y eso se refleja en mi música", ha confesado.

El cantautor ha querido destacar el papel fundamental de su público, que lo ha acompañado a lo largo de toda su trayectoria. "Tengo la suerte de contar con unos fans increíbles, que me apoyan en cada paso que doy. Ellos son mi motor y la razón por la que sigo aquí", ha dicho emocionado.

En cuanto a su proceso creativo, Alborán ha revelado que suele componer de manera muy espontánea: "A veces una canción nace en un momento inesperado, de una conversación o de una experiencia que me marca. No me gusta forzar la inspiración, prefiero que fluya de manera natural".

También ha abordado cómo ha cambiado su relación con la fama y la exposición pública. "Al principio, la fama me abrumaba un poco, pero con el tiempo he aprendido a gestionarla y a quedarme con lo positivo. Al final, lo importante es disfrutar del camino", ha reflexionado.

Respecto a su gira de conciertos, el artista ha adelantado que está preparando un espectáculo muy especial para sus seguidores. "Quiero que cada concierto sea una experiencia inolvidable, que la gente sienta la música y se emocione con cada canción", ha comentado con entusiasmo.

Para cerrar la entrevista, Alborán ha querido enviar un mensaje de agradecimiento a todos los que han formado parte de su trayectoria. "Estoy enormemente agradecido por todo el amor y el apoyo que recibo cada día. La música es mi vida y poder compartirla con la gente es lo más bonito que me ha pasado", ha concluido.

Sin duda, Pablo Alborán sigue consolidándose como una de las voces más importantes del panorama musical en habla hispana, con un estilo que evoluciona sin perder su esencia y una pasión por la música que sigue conquistando corazones.