¿Puede negarse un camarero a cobrarte la cuenta de un bar por separado? Este es el único caso en el que están obligados a permitírtelo

Pagar la cuenta por separado es un gesto cada vez más habitual cuando vamos a un bar o restaurante con amigos o familia. Sin embargo, hay establecimientos donde no están de acuerdo con este gesto y, en ocasiones, intentan que paguemos todo junto o directamente se niegan a que pagues por separado.

¿Es legal que un camarero se niegue a que los clientes paguen su cuenta de forma individual? ¿Está obligado el local a permitirte realizar el pago de esta forma?

En 'Herrera en COPE' hemos profundizado en esta cuestión que afecta a la mayoría de españoles. Por un lado, conocemos el testimonio del dueño de un restaurante, al tiempo que buscamos las claves legales a la hora de pagar.

El testimonio del dueño de un restaurante

Abraham Galera es el dueño de un restaurante y se ha hecho conocido por sus vídeos de humor a través de redes sociales. Ha explicado que depende de cada caso, pero sí ha vivido situaciones realmente surrealistas a la hora de dividir la cuenta.

A la hora de los clientes habituales que vienen en grupos pequeños y toman todos lo mismo, asegura que no hay problema en cobrarles por separado. Pero "la cosa se complica" con grupos más grandes donde cada uno toma una cosa distinta.

"Unos comen bocadillos, otros están comiendo pizza, otros están comiendo chuletón y al final comparten cosas entre ellos, uno quiere pagar media ración y el otro la otra media, el otro del agua grande que se ha puesto en el medio, solo ha bebido dos vasos y el otro tres. La gente además es muy ridícula, a la hora de pagar por separado", explica.

A nivel interno, esta situación supone un problema por varios motivos. Por un lado, un camarero debe dedicar un tiempo a cobrar esa mesa, mientras que hay quien no se acuerda de lo que ha pedido y al final quedan cosas pendientes que nadie quiere abonar.

"Una cosa es pagar a medias, es decir, somos 5 y pagamos a medias, es decir, por partes iguales, eso sí. Otra cosa es que yo llevo la cuenta al centro de la mesa, cada uno hace sus cálculos, se deja el dinero en el centro y ya está. O incluso, me facilita mucho la vida con mesas grandes cuando cada uno ellos hacen sus cálculos y entonces vienen ya con las cuentas hechas. A mí lo que me interesa es que sea un paso rápido por caja y que cada uno sepa bien lo que ha pagado", ha concluido.

¿Es legal que un camarero no te permita pagar por separado?

La gran pregunta ante estas situaciones es si es legal que el camarero se niegue a cobrarte por separado o si, por el contrario, está obligado a permitirte dividir la cuenta.

La realidad es que no hay una normativa establecida al respecto, aunque sí hay locales que están empezando a cobrar un suplemento por fraccionar el pago.

En 'Herrera en COPE' hemos hablado con un despacho de abogados que explica que "no hay ninguna ley, no se dice nada en el Código Civil, por lo que las relaciones contractuales entre las partes son libres, cada establecimiento puede establecer lo que quiera".

Por tanto, la clave está en si el dueño del bar o restaurante te avisa o no de la posibilidad de fraccionar el pago: "Si el establecimiento avisa de este cobro, hay una oferta contractual y tú accedes, tú lo ves y aceptas, te lo tienes que comer en todos los sentidos, así que en este caso, aunque cuestionable, esto es legal.

En el caso contrario, tú vas a un restaurante y sois 7 u 8 y al final de comer no te dejan pagar por separado, como no has estado avisado, te puedes oponer y puedes exigir que tú quieres pagar por separado".