"Entré allí y fue como montarme en un avión supersónico": la experiencia de un compositor gallego en los estudios de Abbey Road

Viajar en el tiempo es uno de los grandes anhelos del hombre... Poder presenciar las batallas romanas, la revolución científica, conversar con los filósofos clásicos u observar las maravillas del mundo antiguo en su máximo esplendor. Si cerramos los ojos y escuchamos atentamente podremos trasladarnos a una época pasada casi por arte de magia. Un carnyx es un instrumento celta de la Edad del Hierro y la máquina del tiempo de este miércoles en 'Herrera en COPE' es Abraham Cupeiro.

Cupeiro es compositor y luthier y se ha dedicado a recuperar instrumentos que parecían perdidos en el tiempo. Les ha devuelto la voz que tenían hace tiempo. A Abraham la música le llega desde muy pequeño ya que estaba en la banda municipal. Su padre era un gran melómano y su abuelo materno era un virtuoso con estos instrumentos. Empezó solo el camino pero despertó un secreto que había en su familia.

Con 18 años se marchó de Galicia para estudiar en el Real Conservatorio Superior de Madrid y años después se acabó dedicando a la enseñanza trabajando como profesor. "He aprendido más de mis alumnos que de mis profesores, porque cuando reflexionas sobre lo que tienes que decir pues te hace responsable. Me tocó una época en la vida en la que no estuve cómodo y busqué esta alternativa", comenta sobre como se inicia en este mundo.

"LOS SERES HUMANOS SOMOS MÚSICA"

Si algo hace hace a las personas esencialmente humanas, cree Cupeiro, es la música. Abraham se sintió atrapado por ese pasado y una tradición que seguía muy viva. En su último año de carrera universitaria construyó una trompeta barroca con sus propias manos y esa pericia de construir instrumentos le permitió empezar a "construir llaves que abren puertas del pasado".

Cree que utilizar las manos , que es lo que nos ha hecho avanzar como seres humanos, se está dejando de lado. Un carnyx, según dice Abraham, es una trompeta vertical de casi 2 metros con cabeza de animal feroz. Aparece en la columna de Trajano y ya el emperador Julio César nos hablaba de él. Es reconstruida a partir de una moneda romana y hasta hace bien poco se ha encontrado el único carnyx entero del mundo y la diferencia era de 23 milímetros. "Me acerqué a lo que un ser humano había construido hace miles de años", señala.

"Los instrumentos son como vías de tren por las cuales lleva la máquina sin pasar mucho tiempo", comenta sobre los instrumentos antiguos. Se define como un recreador de sonidos, ya que llegar a lo exacto del pasado es imposible porque habría multitud de ejemplos y miles de personas que tocaban estos instrumentos.

EL SILENCIO COMO EXPERIENCIA

La mejor respuesta que tenemos los seres humanos, según Abraham, es el silencio. Opina que nos concentra y nos conecta. Asegura que aunque llevemos mucho tiempo sin escuchar los instrumentos, estos "siguen resonando en nuestro interior". Con los instrumentos recrea música muy antigua y del pasado. Cupeiro opina que cada vez todo suena más fuerte y esto daña más los oídos. "Vivimos en un mundo ruidoso y estos instrumentos sin estrés ayudan a aplacarlo. Todas las músicas tienen sus raíces y se parecen mucho. Iremos esparciendo la música pero manteniendo las raíces", opina sobre la música del futuro.

Abraham llegó a tocar con la Royal Philharmonic en los estudios de Abbey Road. "Entré allí y fue como montarme en un avión supersónico. En un buen estudio con una orquesta espectacular y la verdad es que la conexión de estos instrumentos milenarios con estos estudios es algo que me toca el orgullo. Ha sido una experiencia que me llevaré a la tumba", concluye.

Escucha la entrevista completa al compositor Abraham Cupeiro en 'Herrera en COPE'.