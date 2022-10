Mateu: “Este Gobierno socialista no respeta ni a sus asesinados por ETA, no respeta ni a sus propios muertos"

ETA asesinó al padre y al hermano de Jaime Mateu Istúriz, y en estos momentos en los que el Gobierno está llevando a cabo el acercamiento de los presos etarras al País Vasco, el político confiesa en 'Herrera en COPE' que “da repugnancia” señalando que “no se expone ninguna reacción distinta a la que llevamos sufriendo desde hace muchos años”.

Resalta Mateu que “estos traslados no son conforme a la Ley porque no cumplen los requisitos establecidos en la modificación de la Ley General Penitenciaria de 2023 que exigía un arrepentimiento, una responsabilidad patrimonial de los asesinos, renunciar al ejercicio de las actividades de los asesinos y, fundamentalmente, pedir perdón a las víctimas. Así como también ayudar a esclarecer los asesinatos no resueltos que son más de 379”. Una serie de pautas que como recuerda Jaime “ninguno de los presos que han sido aproximados a las cárceles del País Vasco ha cumplido estos requisitos”.

Subraya Mateu que “es repugnante que este Gobierno social comunista apoyado en los independentistas y en los secesionistas para aprobar los Presupuestos que le permitan a Sánchez estar un año más en Moncloa, estén haciendo lo que están haciendo”.

Asegura el político que “se está cumpliendo” lo que en su día dijo Otegi sobre apoyar los Presupuestos si con eso se acercaban los presos etarras al País Vasco, recordando que hoy día “los herederos políticos de los asesinos etarras, Bildu, son los que están siendo socios privilegiados de este Gobierno para mantenerlo”.