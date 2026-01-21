María: "Horroroso, no fue ni medio normal. Cuando tu coche hace un ruido así, lo llevas al taller corriendo"

Este sábado, una usuaria de la línea Málaga-Madrid ha compartido en redes sociales un vídeo quejándose de las vibraciones exageradas de un tren. La protagonista es María Fernández, una abogada y creadora de contenido que ha compartido su testimonio en el programa 'Herrera en COPE' con Alberto Herrera. Fernández, que realizó el trayecto el día anterior a la tragedia ferroviaria en Adamuz, ha descrito una situación que considera que no fue “ni medio normal”.

La pasajera ha relatado el miedo que sintió durante el viaje. “Lo empezamos a comentar, incluso, el señor que tenía al lado del vagón, de, oye, 'estoy asustada, ¿esto te ha pasado alguna vez?'”, ha explicado. Tras conocerse el suceso posterior, ha confesado tener “el corazón encogido por toda esta situación” y sentirse “una privilegiada, porque habiendo sucedido todo esto, nos podría haber pasado a los que íbamos en ese tren el día anterior”.

Un síntoma de una problemática mayor

Un experto ha analizado en el programa la normalidad de estas vibraciones y ha señalado que, si bien cierto nivel puede ser asumible, las que aparecen en redes sociales son “incompatibles con una situación de alta velocidad”. Ha afirmado que esta situación va más allá del confort y plantea dudas sobre un desgaste importante en el sistema. Además, ha comparado la situación con los estándares de calidad de los trenes en China o Japón, donde estas incidencias “son completamente inasumibles”.

EFE Estado en el que ha quedado el tren Alvia, uno de los dos accidentados de Adamuz, Córdoba

Según el especialista, este tipo de fallos son “un indicador, es un síntoma posiblemente de una problemática”, similar a otras incidencias como las paradas en mitad de la nada o las caídas de tensión. En su opinión, el sistema “estaba avisando que estaba siendo saturado y sometido a una tensión que posiblemente ha hecho saltar algunas costuras en algún sitio”.

Este experto, Salvador García-Ayllón, director del departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena, lo considera “síntomas de una enfermedad”. Apunta a un déficit de inversión en mantenimiento como causa principal, argumentando que la inversión se ha destinado a la expansión con nuevas vías y estaciones, mientras que el mantenimiento se ha limitado a cumplir “los mínimos legales” sin ajustarse al incremento de tráfico derivado de la liberalización del servicio.

La investigación sobre la reciente tragedia en Adamuz (Córdoba) cuenta con un elemento que puede ser fundamental: la grabación de la comunicación del maquinista, extraída de la caja negra. En el audio, el conductor informa al centro de control sobre un “enganchón” y un descarrilamiento que invade la vía contigua, solicitando con urgencia bomberos y ambulancias debido a un incendio y a la presencia de heridos.

García-Ayllón se muestra cauto sobre la posibilidad de que el siniestro se deba a una soldadura defectuosa en el carril, calificándolo de “un poco aventurado” sin un análisis pericial. No obstante, reconoce que “parte de culpa de la vía seguro que va a haber”, ya que existen “indicios muy claros”, como los vídeos de las vibraciones, de que la vía no estaba en algunas condiciones óptimas.

Finalmente, el ingeniero ha puesto en duda la transparencia del Gobierno y las decisiones de Adif, como la reciente reducción de velocidad a 160 km/h en un tramo de la línea Madrid-Barcelona. Una medida que, a su juicio, “no tiene mucho sentido” y “hace perder credibilidad al sistema”, especialmente cuando semanas antes se aseguraba que los trenes podrían alcanzar velocidades de hasta 350 km/h.