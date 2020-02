Las contundentes palabras de Herrera sobre la ley de eutanasia que todo el mundo debería escuchar

En su monólogo de este jueves, Carlos Herrera ha sido muy crítico con esta proposición de ley y ha asegurado que tiene de 'progre' "lo mismo que la pena de muerte o la ablación del clítoris". "Estamos regulando la eutanasia como el cambio de reglamento en la normativa del aislamiento de edificios. Cuando lo que estamos legislando es sobre un asunto de profundas implicaciones morales. Aquí no estamos hablando de cuidados paliativos, estamos regulando el suicidio. Conviene que las cosas las llamemos por su nombre", ha empezado diciendo Herrera.

El comunicador cree que algunos partidos ven "muy moderno" reconocer que en determinadas circunstancias el Estado te mate. "Porque se trata de que te maten cuando en un monumental fracaso colectivo o individual no sabemos que hacer con la gente que no quiere vivir. O creen que en su estado no merece la pena vivir. Se aprovechan de algo que nos aterra a todos, que es el dolor o el sufrimiento en estados terminales para aprobar una ley ideológica e innecesaria. Que tiene de 'progre' lo mismo que la pena de muerte o la ablación del clítoris", ha dicho.

Herrera ha señalado que para paliar el sufrimiento, "se necesitan buenos cuidados paliativos". Y añade: Una sociedad es moderna cuando sabe ayudar y aliviar a los que no tienen ganas de vivir. Y atender a los que sufren cuando se acerca su hora o sin haber llegado consideran que su vida en esas condiciones no merece la pena. Este asunto, que tiene unas connotaciones morales no menores, debería ser tratado de una manera más intensa que como una simple proposición de ley para votar por mayoría simple".