Juan Espadas, en COPE: “Aquí nadie va a por Susana Díaz, lo que hay es un debate interno”

Juan Espadas, alcalde de Sevilla es uno de los tres candidatos del PSOE Andalucía que opta a presidirlo. En ‘Herrera en COPE’ ha confirmado que la decisión de presentarse “la he tomado yo solo, no tuvieron que convencerme” y todo ello por “la responsabilidad claramente de que creo que tenía que dar un paso al frente porque hace falta un nuevo proyecto político para los socialistas en Andalucía”.

Asimismo ha comentado que “a Susana Díaz no la intentaron convencer de que no se presentara, le han planteado diferentes posibilidades y ella no la aceptó y es legítimo que no lo hiciera. Desde el principio dijo que cuando tocaran las primarias, como ahora estamos en ello, se presentaría y está haciendo lo que dijo”. Ahora también entiende que “se le planteara la posibilidad de hacer una transición, en la que ella pudiera elegir otros puestos de responsabilidad porque tiene capital político y experiencia para ello, pero también entiendo perfectamente que ella prefiera seguir en Andalucía y es lógico y legítimo que se presente a estas primarias” y considera que ante estas tres candidaturas “con sus proyectos diferentes, Gane quien gane, ganará un socialista. Por tanto la militancia puede estar muy tranquila en ese sentido”.

Considera Espadas que su partido “lleva demasiado tiempo fracturado y yo me presento, entre otras cosas, porque creo que volverá a unir el partido, volverá a unificar criterios, sobre todo desde una posición que nos haga más fuerte frente a una concentración de poder de la derecha que tiene claramente alternativa de gobierno en Andalucía y por tanto hace falta un PSOE más fuerte, un PSOE unido que deje de hablar en claves personales y empieza hablar de equipo”.

Asegura Juan Espadas que “aquí nadie va por Susana Díaz aquí lo que hay es un proceso de debate interno que a lo mejor teníamos que haber hecho hace algún tiempo. Creo que estamos haciendo un proceso de primarias absolutamente ejemplar con respeto entre los que nos presentamos y con una decisión el 13 de junio que será y marcará probablemente de nuevo la iniciativa y el proyecto político de los andaluces y del PSOE”.

Sobre el tema de los indultos y la sentencia del Tribunal Supremo, Espadas ha manifestado su total apoyo a Pedro Sánchez señalando que “es una decisión tan compleja y de tanta profundidad en este momento, además en esta coyuntura política que como mínimo me gustaría conocer en profundidad no solo los argumentos que pueda manejar el Consejo de Ministros sino sobre todo, y ya le digo, para mí es una decisión y le hablo también si quieres no solo como político como jurista, de enorme altura y creo que hay que respetar y eso sí y evaluar detenidamente los criterios y los argumentos del Consejo de Ministros. Yo confío en el presidente de gobierno hay quien en este país ha decidido que todo lo que diga Pedro Sánchez le parece mal pero ya por sistema, no hay ni que analizar de qué habla, simplemente lo que diga Pedro Sánchez pues lo contrario”.

Argumenta Espadas que “se van a ponderar todos los elementos en juego, los jurídicos del punto de vista de la legalidad vigente, los políticos también desde el punto de vista de lo que de la prerrogativa que tiene el Consejo de Ministros en esta situación - como lo tuvieron los gobiernos anteriores para analizar todo tipo de indulto- y se tomará la decisión más correcta estoy convencido de que la decisión tiene que ponderan muchos elementos jurídicos y políticos y tengo confianza en el gobierno, se lo digo se lo digo así claro.”

Para el alcalde de Sevilla “estar en la piel de quien tiene que tomar una decisión ahora mismo con efectos políticos en todo el territorio de España muy importantes yo creo que también lo es, por tanto oídas las razones jurídicas ahora deberíamos esperar a oír las razones políticas y ser capaces de tomar una decisión correcta pero en todo caso creo que debe hacerse despojándose de esta de esta especie de digamos manta de desgaste permanente y de crítica absoluta a todo lo que diga el gobierno de Pedro Sánchez, creo que deberíamos entrar un poquito más en la profundidad de la decisión cuando finalmente se tome”.

Por último, señala que “el tema tiene la magnitud y la complejidad como para que no veamos que la motivación del Consejo de Ministros son las cuatro palabras que dijo el Presidente, creo que en la decisión del Consejo habrá mucho más que cuatro palabras y por tanto yo esperaría con prudencia y con el rigor que merece la cuestión. No solo estamos hablando de personas y por tanto del destino y el futuro de las mismas sino que hay muchas posibilidades respecto a el pronunciamiento de indulto o no, muchas posibilidades”