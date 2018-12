José María Múgica, hijo de Fernando Múgica, político socialista asesinado por ETA en 1996

Tiempo de lectura: 1



El secretario de Organización de los socialistas en Guipúzcoa, Mikel Durán, recibía el pasado miércoles una carta de José María Múgica, en la que pedía su baja del partido, al estar en desacuerdo con la participación de la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, en una fotografía conjunta en la portada de El Diario Vasco, junto al dirigente de EH Bildu, Arnaldo Otegi.

El hijo de Fernando Múgica, político socialista asesinado por ETA en 1996, ha reconocido en 'Herrera en COPE' que esta imagen es “la gota que ha colmado el vaso, hay fronteras que no se pueden cruzar. Otegi personifica el terrorismo, lo que todos tenemos que combatir y cuando se produce una situación así, a uno se le ocurre decir no en mi nombre, no con mi carné del PSOE, es tan sencillo como eso”, ha lamentado con indignación.

