Jorge Bustos te recomienda tres libros "imprescindibles" para celebrar el Día del Libro

Con motivo de la celebración del Día del Libro este 23 de abril, efeméride que conmemora la muerte de figuras como William Shakespeare y el entierro de Miguel de Cervantes, el periodista Jorge Bustos ha dedicado un espacio en el programa 'Herrera en COPE' para analizar el estado de la lectura en España y ofrecer sus recomendaciones literarias.

España, un país cada vez más lector

Durante su intervención, se han presentado datos que dibujan un panorama optimista para el sector. En España, un 70% de la población se considera lectora, y de ellos, el 66% afirma leer por ocio. Esta cifra representa un crecimiento de cuatro puntos desde 2017, indicando una tendencia al alza en los hábitos de lectura.

Europa Press Biblioteca, en una imagen recurso

El análisis de los datos revela que las mujeres leen más que los hombres (un 72% frente a un 60%) y, rompiendo con ciertos tópicos, los jóvenes de entre 14 y 24 años son el grupo más activo, con un 77% de lectores. Además, el mercado editorial español muestra un crecimiento notable, como demuestra la previsión de facturación de 26 millones de euros para las librerías catalanas durante la jornada de Sant Jordi.

Jorge Bustos ha reflexionado sobre el impacto positivo que tuvo la pandemia en este ámbito, sugiriendo que la gente "redescubrió el placer de sumergirse en una historia" cuando se agotaron las opciones de ocio digital. Para el comunicador, la experiencia de la lectura es insustituible: "Nada es comparable al trabajo imaginativo de un buen libro, al placer intelectual de la lectura".

Nada es comparable al trabajo imaginativo de un buen libro, al placer intelectual de la lectura" Jorge Bustos

En un tono más personal, Bustos ha confesado que su ritmo de lectura ha disminuido por sus compromisos profesionales, situándose actualmente en "dos o tres libros al mes", una cifra que califica de "vergonzosa" en comparación con su época de estudiante, cuando llegaba a leer "cuatro o cinco libros a la semana". También ha recordado un año especialmente prolífico en el que abordó obras como el "Ulises" de Joyce y "La montaña mágica" de Thomas Mann.

Tres autores vivos para el Día del Libro

Fiel a su sección 'La biblioteca de Bustos', el periodista ha querido romper con su costumbre de recomendar autores clásicos y ha propuesto tres obras de "autores vivos que todavía están entre nosotros", en concreto "dos mujeres y un hombre".

La primera recomendación es 'Última Escala', de la colaboradora del programa Marta San Miguel. La novela, a punto de ser publicada por Libros del Asteroide, explora la figura del compositor Enrique Granados y su trágica muerte en 1916, cuando el barco en el que viajaba fue torpedeado por un submarino alemán. Bustos destaca la "exquisita sensibilidad" de la autora en este "ejercicio literario musical".

En segundo lugar, ha destacado 'El buen mal' de la argentina Samantha Schweblin, reciente ganadora del polémico premio Aena. Bustos ha defendido la elección del jurado, afirmando que "han dado un premio a una escritora como la copa de un pino, a una escritora de verdad". Describe el libro como una colección de cuentos que se adentra en un "género fantástico e inquietante" a partir de lo cotidiano.

Herrera en COPE Jorge Bustos

Finalmente, Bustos ha reivindicado a un "clásico vivo" y Premio Cervantes: Eduardo Mendoza. Su recomendación es 'La ciudad de los prodigios', que considera su "gran novela" y defiende frente al "boicot" de los "separatistas". La obra narra la historia de Barcelona entre las dos grandes exposiciones universales a través de la picaresca de su protagonista, Onofre Boubila, en un relato lleno de "personajes disparatados" y "humor".