La intrahistoria en el nombramiento de Carlos Herrera como Hijo Adoptivo de Sevilla: lo revela José Antonio Maldonado

Publicado el 30 may 2025, 08:00

El tiempo nos tiene absolutamente fascinados. Hemos pasado del diluvio universal de hace unos meses al calor que estamos sufriendo.

Nuestro hombre del tiempo, José Antonio Maldonado, nos desgrana más claves al respecto en 'Herrera en COPE'.

Ha explicado, antes de nada, que "hay un claro contraste entre lo que es el sur y lo que es el extremo norte de la península. Chubascos tormentosos habrá hoy en el centro quizás y en el noroeste de la península. Se producirán algunas lluvias también de carácter débil a orillas del Cantábrico".

Noches tórridas, asfalto que arde y abanicos a todo gas: la primera ola de calor ya está aquí

Se puede decir, en palabras de Maldonado, que nos encontramos inmersos en una de "las olas de calor en la mitad sur más temprana desde que existen registros y el domingo comenzamos el mes de junio con chubascos tormentosos en la mitad norte peninsular y en el sur donde predominarán los cielos despejados y seguirá haciendo muchísimo calor aunque quizás no se lleguen a alcanzar máximas de 40 grados en las cuencas del Guadalquivir y del Guadiana".

¿Y cómo evolucionará el tiempo la próxima semana? Afirma que se "seguirán alcanzando máximas veraniegas aunque quizás descenderán ligeramente en los comienzos de la semana para volver a subir en las proximidades".

De hecho, "bajarán las temperaturas, no seguiremos subiendo porque sería demasiado. Luego volverán a subir y en la semana siguiente, aunque eso todavía está lejos y habrá que ir mirándolo, las temperaturas no serán tan altas. Es decir, que no podemos afirmar que haya entrado ya el verano de pleno".

"sabía que se la iban a dar a carlos porque yo se lo pedí al alcalde"

Maldonado, más allá de este pronóstico meteorológico, también ha dedicado unas palabras a Herrera tras ser nombrado como hijo adoptivo de Sevilla. Indica que él tuvo el honor de recibirla el año pasado y sabía perfectamente que este año se la iban a dar a Carlos porque yo se lo pedí al alcalde y me dijo que sin duda se la iba a dar porque se la merece más que nadie".

Desde 'Herrera en COPE', Maldonado le ha querido mandar un abrazo. No te pierdas más detalles de sus palabras en el audio adjunto.