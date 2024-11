Iker Jiménez desvela a Herrera las consecuencias de la polémica de Bonaire para Horizonte más allá de la publicidad

Ha sido uno de los protagonistas involuntarios de la devastación del temporal en las localidades de Valencia: el periodista y presentador de televisión Iker Jiménez. Según explicaba él mismo este lunes en los micrófonos de Herrera en COPE, uno de los motivos ha sido la forma en la que ha informado a sus seguidores de la situación en el parking de Bonaire, diana de falsas informaciones y especulaciones en las primeras horas tras el paso de la DANA, que se ha cobrado más de 200 vidas en la provincia valenciana.

El presentador de 'Horizonte' y 'Cuarto Milenio', había hablado sobre informaciones en torno al parking a través de sus canales de redes sociales, donde llegó a señalar que “había muertos” en las zonas inundadas del aparcamiento. Mientras, otros señalan que su colaboradora, Carmen Porter, había trasladado un testimonio en directo que, aseguraba, los guardia civiles “estaban diciendo que ese parking es un infierno. Son las palabras literales que él ha escuchado”, en referencia a la información que le brindaba “un compañero cámara que estaba allí”.

Explicaciones sobre Bonaire

No obstante, Jiménez se ha explicado este lunes en los micrófonos de Herrera en COPE, donde destacaba que “la gente olvida” que sus declaraciones no fueron en Horizonte, sino “un tweet mío personal”. Lo califica de “error” e insiste: “En el programa de televisión jamás hablamos de 700 muertos como están diciendo y repitiendo, sino de que nos venían informado de que había posiblemente aparcados 700 vehículos”.

Europa Press Parking de Bonaire inundado

“Ahí empieza una especie de aquelarre donde yo Carlos, no recuerdo lo de perro come perro, a compañeros pidiendo que me corten la cabeza, que se eliminen un programa, más aún cuando los propios medios que están pidiendo eso tienen la desvergüenza de haber informado desde el parking”, denuncia. Aclara que él, a diferencia de esos medios, “nunca había dicho en antena cómo la UME había movido los cuerpos y viéndolos”. “Pero en este país todo es posible”, concluye.

Las consecuencias para 'Horizonte'

En ese momento, el director del programa, Carlos Herrera, le lanzaba una pregunta: “A mí lo que más me ha sorprendido es que ha habido medios, que recogieron también esos comentarios de los posibles muertos en un parking, que luego afortunadamente no existían, que dedicaron programas en La Sexta o en periódicos digitales, que han llegado a editar el artículo en el que hablaban de las muertes de buen aire para no rectificar”.

Iker Jiménez en 'Horizonte', de Cuadro, desde Paiporta

Así, explica Jiménez que han publicado un vídeo llamado 'Bonaire: una cronología', exponiendo qué decía cada medio de comunicación sobre el famoso aparcamiento durante los días posteriores a la DANA y que ya tiene más de 8 millones de reproducciones.

Por último, se ha referido a los intentos de 'tumbar' su programa de Cuatro, 'Horizonte', instando a empresas a retirar su patrocinio, como habría hecho una famosa firma de banca. No obstante, explica Jiménez a Herrera que las consecuencias no han sido las que sus 'haters' esperaban: “Lo increíble es que persiguiéndose un boicot que es muy peligroso y eso es muy dictatorial, pero bueno, la gente empieza a reaccionar de una manera extraordinaria, sin ninguna consigna y sin que yo diga nada”, explica. Los seguidores, asegura, “reaccionan a su forma y la operación se la considera, la creo yo, como una de las más desastrosas a nivel publicitario de todos los tiempos porque se ha conseguido el efecto absolutamente contrario, porque la gente no le engañas tan fácil y la gente sabe perfectamente que no puede equivocarse”.

Y es que, como él mismo anuncia en sus redes sociales citando a datos de Barlovento Comunicación, el programa 'Horizonte' registró en su última emisión su récord de cuota de pantalla desde su estreno en Cuatro, con un 13,2% de share y 921.000 seguidores de media.